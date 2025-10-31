Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Latvenergo» готовит облигации на миллиард — депутаты предупреждают о росте тарифов (1)

Редакция PRESS 31 октября, 2025 21:39

Новости Латвии 1 комментариев

Государственная компания "Latvenergo" утвердила программу выпуска еврооблигаций на сумму один миллиард евро, следует из сообщения предприятия на бирже Nasdaq Riga.

План предусматривает выпуск облигаций сериями, а привлечённые средства направят на развитие солнечной, ветро и гидроэнергетики, а также на инфраструктуру для электротранспорта.

Организаторами программы выступают BNP Paribas, J.P. Morgan, SEB и Luminor Bank. Программа одобрена Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга и признана соответствующей стандартам ЕС по прозрачности и устойчивым финансам.

Однако вокруг сделки сразу возникли вопросы.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс в соцсети X отметил, что новость появилась "тихо и незаметно" — в день, когда внимание общественности было приковано к решению о выходе из Стамбульской конвенции.

 

«Пока вы заняты Стамбулом, Latvenergo объявляет о выпуске облигаций на 1 млрд €.
Теперь вопрос: во сколько обойдутся эти деньги, если их планируют использовать для выкупа Tet и LMT?
Выжмем электрокорову до последней капли?» — написал депутат.
В обсуждениях под постом пользователи выразили опасения, что проценты по облигациям могут быть включены в тарифы как часть «операционных расходов».

«Время повышать тарифы, чтобы оплатить проценты по займу!» — отметил пользователь Valdis Vanags.
Другие комментаторы предположили, что Latvenergo таким образом гарантирует себе доход, а не готовится к приватизации.

«Я думал, что компанию приватизируют, но, похоже, решили просто обеспечить гарантированную прибыль», — написал Uldis Varnevičs.
Некоторые пользователи связали выпуск облигаций с планами по слиянию Tet, LMT и Latvenergo, отмечая, что такой шаг может резко повысить цены.

«Если объединят Tet + LMT + LE, то главное, чтобы тарифы не ушли в космос», — комментирует ASkript.
Ряд наблюдателей, включая Gatis Galviņš и Māris Gabalins, увидели в этом шаге проявление системного подхода: "деньги всегда находятся, когда нужно своим".

