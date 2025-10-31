План предусматривает выпуск облигаций сериями, а привлечённые средства направят на развитие солнечной, ветро и гидроэнергетики, а также на инфраструктуру для электротранспорта.

Организаторами программы выступают BNP Paribas, J.P. Morgan, SEB и Luminor Bank. Программа одобрена Комиссией по надзору за финансовым сектором Люксембурга и признана соответствующей стандартам ЕС по прозрачности и устойчивым финансам.

Однако вокруг сделки сразу возникли вопросы.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс в соцсети X отметил, что новость появилась "тихо и незаметно" — в день, когда внимание общественности было приковано к решению о выходе из Стамбульской конвенции.

Kamēr jūs esat aizņemti ar Stambuli, tikmēr klusiņām nemanot piektdienā @Latvenergo paziņo par 1 mijarda € ‼️ obligāciju izlaišanu

Tagad jautājums, cik LE izmaksās šī nauda lai izpirktu Tet/LMT?

Izslauksim to elektrogotiņu līdz maksimumam?https://t.co/mtFgKYE28I — Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) (@AndrisKulbergs) October 31, 2025

«Пока вы заняты Стамбулом, Latvenergo объявляет о выпуске облигаций на 1 млрд €.

Теперь вопрос: во сколько обойдутся эти деньги, если их планируют использовать для выкупа Tet и LMT?

Выжмем электрокорову до последней капли?» — написал депутат.

В обсуждениях под постом пользователи выразили опасения, что проценты по облигациям могут быть включены в тарифы как часть «операционных расходов».

«Время повышать тарифы, чтобы оплатить проценты по займу!» — отметил пользователь Valdis Vanags.

Другие комментаторы предположили, что Latvenergo таким образом гарантирует себе доход, а не готовится к приватизации.

«Я думал, что компанию приватизируют, но, похоже, решили просто обеспечить гарантированную прибыль», — написал Uldis Varnevičs.

Некоторые пользователи связали выпуск облигаций с планами по слиянию Tet, LMT и Latvenergo, отмечая, что такой шаг может резко повысить цены.

«Если объединят Tet + LMT + LE, то главное, чтобы тарифы не ушли в космос», — комментирует ASkript.

Ряд наблюдателей, включая Gatis Galviņš и Māris Gabalins, увидели в этом шаге проявление системного подхода: "деньги всегда находятся, когда нужно своим".