«У меня много роялей в кустах»: Паулс сыграл в Домском соборе

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 13:25

Маэстро Раймонд Паулс, которому в начале января исполнится 90 лет, в минувшие выходные дал сольный концерт в Домском соборе, сообщает LSM+.

По поводу своей неутомимости он иронизирует: «У меня много роялей в кустах».

Маэстро любит вспоминать, что его большая творческая деятельность началась как раз с рождественской мелодии. Ему было чуть более двадцати лет, он пришел на Латвийское радио с песней «Зимняя». Времена были советские, так что писать «Рождественская» не было возможности. За ту песню художественный руководитель радио, композитор Янис Ивановс тогда выписал молодому Паулсу двойной гонорар!

Рождество следует встречать мирно, спокойно и духовно. И все полтора часа Маэстро это нам и желал в музыкальной форме, исполняя песни из написанного им четверть века назад цикла «Преклони голову перед крестом» и другие любимые рождественские произведения собственного сочинения. А в финале играл знаменитую «Тихую ночь, святую ночь». Зал аплодировал классику стоя, его осыпали множеством прекрасных красных роз. И он привычно садился обратно за рояль и в шутливой форме наигрывал пару тактов из своей старой песенки про то, что «пора по домам». Публика засмеялась и... послушно разошлась.

Вместе с Паулсом в этот вечер пел солист латвийской Национальной оперы Эдгар Ошлея, с которым в прошлом году Паулс записал альбом, а также мужской хор Absolventi (художественный руководитель Георг Зуев), мужской хор Ķekava (художественный руководитель Арвид Платперс, хормейстер Эдгарс Бринькис). Играл клавишник Юрис Кристонс.

«Я играю в Домском, значит, моя музыка духовная!», - смеется маэстро.

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

Новости Латвии 14:18

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Новости Латвии 14:06

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

Новости Латвии 13:55

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Важно 13:50

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

Новости Латвии 13:39

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Мир 13:38

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Наука 13:33

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

