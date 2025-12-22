«У меня много роялей в кустах»: Паулс сыграл в Домском соборе

По поводу своей неутомимости он иронизирует: «У меня много роялей в кустах».

Маэстро любит вспоминать, что его большая творческая деятельность началась как раз с рождественской мелодии. Ему было чуть более двадцати лет, он пришел на Латвийское радио с песней «Зимняя». Времена были советские, так что писать «Рождественская» не было возможности. За ту песню художественный руководитель радио, композитор Янис Ивановс тогда выписал молодому Паулсу двойной гонорар!

Рождество следует встречать мирно, спокойно и духовно. И все полтора часа Маэстро это нам и желал в музыкальной форме, исполняя песни из написанного им четверть века назад цикла «Преклони голову перед крестом» и другие любимые рождественские произведения собственного сочинения. А в финале играл знаменитую «Тихую ночь, святую ночь». Зал аплодировал классику стоя, его осыпали множеством прекрасных красных роз. И он привычно садился обратно за рояль и в шутливой форме наигрывал пару тактов из своей старой песенки про то, что «пора по домам». Публика засмеялась и... послушно разошлась.

Вместе с Паулсом в этот вечер пел солист латвийской Национальной оперы Эдгар Ошлея, с которым в прошлом году Паулс записал альбом, а также мужской хор Absolventi (художественный руководитель Георг Зуев), мужской хор Ķekava (художественный руководитель Арвид Платперс, хормейстер Эдгарс Бринькис). Играл клавишник Юрис Кристонс.

«Я играю в Домском, значит, моя музыка духовная!», - смеется маэстро.