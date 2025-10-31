Закон был принят в четверг голосами оппозиции и Союза зелёных и крестьян (ZZS). Как подчёркивает Беата Йоните, представительница женской правозащитной организации «Центр «Марта», эти партии не прислушались к мнению латвийского народа.

«Не позволим отвернуться от латвийского общества и каждой жертвы насилия. Не потерпим денонсации Конвенции. Защитим нашу демократию и права человека», — призывает она.

Акция протеста начнётся в 19:00. Молодёжная организация «Протесты» также приглашает людей на эту акцию протеста.

В среду протест против выхода из Стамбульской конвенции собрал около 5000 человек у здания Сейма, став одним из крупнейших за последние годы. В четверг пикет у здания парламента с требованием осудить Стамбульскую конвенцию собрал около 20 человек.

Уже сообщалось, что в четверг голосами оппозиции и Союза профсоюзов трудящихся Латвии в Сейме был принят закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, или так называемой Стамбульской конвенции.

«Центр Марта» и ряд других неправительственных организаций направили письмо президенту Эдгару Ринкевичу не подписывать закон.

Организации оценивают конвенцию как один из важнейших международных инструментов по правам человека, защищающий женщин, детей и лиц, подверженных риску насилия, поскольку она обязывает государство не только наказывать виновных, но и разрабатывать превентивные механизмы, просвещать общественность, оказывать помощь жертвам и укреплять возможности правоохранительных органов по предупреждению насилия.

Организации также отмечают, что законопроект рассматривался в спешке и не был предметом полноценного обсуждения с общественностью, экспертами и заинтересованными сторонами. Заседания Комитета по иностранным делам не предоставили возможности ответственным министерствам, включая Министерство иностранных дел, высказать своё мнение по плану.

Авторы письма подчеркивают, что в публичном пространстве наблюдается кампания по дезинформации относительно соответствия отдельных статей Конвенции против насилия Конституции и другим законам.

«Принимая во внимание, что Конвенцию против насилия ратифицировали 39 государств-членов Совета Европы, мы считаем, что выход Латвии из нее нанесет существенный ущерб международной репутации нашей страны, поставив под угрозу имидж Латвии как европейской, правовой страны, поддерживающей права человека и гендерное равенство», — говорится в письме.

Письмо подписали более 2000 человек, в том числе первый председатель Латвийского народного фронта Дайнис Иванс, общественный деятель и бывший член Верховного Совета Латвии Велта Чеботаренока, актеры Вилис Даудзиньш, Зане Даудзиня, Илзе Кузуле-Скрастиня, Каспарс Годс, Инга Унгуре, режиссеры Матисс Кажа, Угис Олте, Элмар Сеньков, музыканты Ральфс Эйландс, Айя Андреева, Екабс Ниманис, Марта Григале, писатели Инесе Зандере, Иева Мелгалве, Инга Гайле и другие.

После решения большинства Сейма международная правозащитная организация Amnesty International также опубликовала заявление. Старший специалист организации по правам женщин Моника Коста Риба считает, что «выход Латвии из Стамбульской конвенции станет сокрушительным ударом по защите и правам женщин и девочек в стране, а также всех людей, столкнувшихся с домашним насилием, и пошлёт насильникам опасный сигнал о том, что они могут безнаказанно эксплуатировать и убивать женщин и девочек».

Законопроект о выходе из съезда был внесён оппозиционной партией «Латвия прежде всего», но его поддержали и другие оппозиционные партии – «Национальное объединение», «Единый список» и «Стабильности!», а также политики из правящей коалиции партии «Союз социалистов». Выход из съезда не поддержали коалиционные партии «Новое единство» и «Прогрессисты».

За отзыв законопроекта проголосовали 56 депутатов, против — 32 депутата от партий «Единое единство» и «Прогрессивисты», воздержались два депутата — Игорь Раев и Дидзис Шмитс. Дебаты по законопроекту продолжались более 13 часов.

Закон об отзыве был принят в качестве чрезвычайной меры, однако не был одобрен большинством в 2/3 голосов, что открывает возможность для президента не промульгировать его и вернуть на второе чтение в парламент. Противники решения также озвучили другие возможные решения по приостановлению или отсрочке вступления закона в силу — обращение в Конституционный суд или обращение к президенту с просьбой приостановить промульгацию закона, дав время для сбора подписей для инициирования референдума.

Президент Эдгарс Ринкевич до сих пор весьма уклончиво высказывался о денонсации съезда, не выражая поддержки ни одной из позиций. По словам президента, таким образом он пытается сохранить нейтралитет, чтобы не стать участником предвыборных баталий. Ринкевич признал, что после решения Сейма вопрос о выходе из съезда ляжет на его стол, и тогда он всесторонне его рассмотрит и примет решение.

В Латвии 1 мая прошлого года вступила в силу Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемая Стамбульская конвенция. Это международный договор, обязывающий государства-члены разрабатывать скоординированную политику для более эффективной защиты женщин от всех форм насилия, а также женщин и мужчин от домашнего насилия.

Среди прочего, государства-члены обязаны предоставлять жертвам всестороннюю помощь и защиту, кризисные центры, круглосуточную горячую линию, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защищать и поддерживать детей, ставших свидетелями насилия.

