Вильнюсский аэропорт снова был закрыт: прилетели очередные шары из Белоруссии

Руководитель Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантас Виткаускас сообщил, что из Беларуси в сторону Литвы было запущено небольшое количество воздушных шаров, три из которых были обнаружены.

По его словам, один запуск воздушного шара был зафиксирован вблизи Варенского района.

"Было обнаружено три контрабандистских воздушных шара, как я уже упоминал, на радаре их было не так много, всего около десятка. По сравнению с тем, что было на прошлой неделе, это очень мало", - сказал Виткаускас радио LRT в пятницу.

"Но, повторюсь, даже один объект, видимый на радаре, представляет опасность, и специалисты по аэронавигации принимают соответствующие решения, поскольку рисковать такими объектами на данной траектории посадки и взлета самолетов нельзя", - добавил он.

Как сообщалось, в четверг вечером работа Вильнюсского аэропорта была временно приостановлена из-за сбоев, вызванных запуском контрабандистских воздушных шаров из Беларуси. Авиасообщение было приостановлено вскоре после 20 часов и возобновлено в 22.43.

Как сообщила компания "Lietuvos oro uostai", ограничения затронули 20 рейсов и более 2 тыс. пассажиров. Четыре рейса были отменены, столько же перенаправлены, а 12 задержаны.

В пятницу возможны задержки отдельных рейсов из-за сбоев в ротации экипажей и самолетов.

По словам Виткаускаса, благодаря более тесному сотрудничеству ведомств, деятельность аэропорта в этот раз была ограничена на более короткий срок.

"Благодаря определенным мерам, которые продолжают внедряться, взаимодействие между нашими военно-воздушными силами и "Oro navigacija" стало гораздо более гибким, осуществляется прямое сотрудничество и обмен информацией. Это позволило быстрее принимать решения, быстрее оценивать ситуацию, и таким образом нам удалось сократить срок действия ограничений в воздушном пространстве", - сказал глава НЦУК.

"Это результат совместных усилий, позволяющий быстрее оценить угрозу и принять соответствующие оперативные решения", - добавил он.

Виткаускас не уточнил, повлияли ли ограничения воздушного движения на поездку премьер-министра Инги Ругинене, находившейся с визитом в Латвии, обратно в Литву.

На прошлой неделе из-за угрозы контрабандистских воздушных шаров работа Вильнюсского аэропорта была приостановлена ​​четыре раза, Каунасского аэропорта - один раз, что затронуло более 140 рейсов и более 20 тыс. пассажиров.

Литовское руководство называет запуск таких воздушных шаров в воздушное пространство страны гибридной атакой Минска.

В результате Вильнюс закрыл границу с Беларусью на месяц. Исключения касаются только дипломатов, россиян, следующих транзитом в Калининград, и граждан Евросоюза, возвращающихся в Литву из соседней страны.