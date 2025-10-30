Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции (СПИСОК)

Редакция PRESS 30 октября, 2025 23:46

Важно 0 комментариев

В четверг Сейм Латвии большинством голосов — при поддержке оппозиции и части Союза «зелёных» и крестьян (СЗК, ZZS) — одобрил закон о выходе страны из Стамбульской конвенции, направленной на предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Инициатором законопроекта выступила партия «Латвия на первом месте» (LPV), за документ также проголосовали депутаты Национального объединения (NA), «Объединённого списка» (AS), партии «Стабильности!», а также часть ZZS. Против были «Новое единство» (JV) и «Прогрессивные».

Решение принято после более чем 13-часовых дебатов: «за» — 56 депутатов, «против» — 32, воздержались двое.

Закон принят в порядке срочности, но без конституционного большинства, что позволяет президенту Эдгару Ринкевичу не подписывать его и вернуть в парламент на повторное рассмотрение. Возможны также обращения в Конституционный суд или инициирование референдума.

LPV утверждает, что выход из конвенции устранит «проблемы её применения» и даст государству большую свободу в распределении бюджетных средств на борьбу с насилием. Оппозиция и ZZS критикуют документ за понятие «социальный пол», считая его угрозой традиционным ценностям.

Решение вызвало раскол в коалиции и сомнения в устойчивости правительства Эвики Силини (JV), для которого ратификация конвенции ранее была одним из принципов сотрудничества с ZZS и «Прогрессивными».

Экспертное сообщество и правозащитные организации выступили против выхода, предупреждая, что это ослабит защиту жертв и ухудшит международный имидж Латвии.

Накануне голосования у Сейма прошёл массовый протест против выхода — по оценкам, около 5000 участников, а сторонников денонсации собралось лишь около двух десятков.

Организации, работающие с жертвами насилия, подчёркивают, что после вступления конвенции в силу (1 мая 2024 года) число обращений за помощью заметно выросло. Они считают, что без международного надзора государству будет сложнее эффективно реагировать на случаи насилия.

Обновлено: 01:30 31.10.2025
Загрузка

Решение Службы госбезопасности не предоставлять ему допуска к государственной тайне неправомерно, заявил в передаче Латвийского радио 4 «Подробности» мэр Юрмалы Гатис Трукснис, который сегодня вынужденно подал в отставку, пишет LSM+.

Латвия издавна славится высоким качеством молочных продуктов, а творог и вовсе считается одним из традиционных компонентов блюд национальной кухни. Казалось бы, рецепт проверен временем, но и здесь современные технологи нашли способы «улучшить» продукт. Так, в твороге нередко можно встретить картофельный или кукурузный крахмал, причем не обычный, а модифицированный. Он почти всегда присутствует в пастообразном твороге, а также в сладкой творожной массе и десертах.

Звезда латвийской эстрады Виктор Лапченок надеется, что его здоровье выдержит и позволит ему выступать еще долго, поскольку на пенсию он не проживет, сообщает со ссылкой на издание «Kas Jauns».

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс, выступая по вопросу о Стамбульской конвенции, напомнил собравшимся коллегам с трибуны Сейма о еще одном аспекте.

В связи с инцидентом, когда в Брунавском уезде были застрелены три якобы агрессивные собаки, которые забрели на чужую территорию, Баусская краевая дума уволила начальника муниципальной полиции Эгилса Гайлиса. Однако наказание, вероятно, получат еще несколько полицейских, поскольку в их действиях были выявлены серьезные нарушения, в том числе периодическое отключение нательных камер. Сам владелец застреленных собак, известный в социальных сетях предприниматель Модрис Коноваловс, по-прежнему не комментирует произошедшее. Между тем его адвокат характеризует выводы муниципалитета как «профессиональный шок», пишут TV3 Ziņas.

Болгарские СМИ взбудоражены сенсационной новостью: Алла Пугачёва и Максим Галкин приобрели шикарный особняк неподалёку от Софии, в живописном селе Владая. По данным издания Retro, дом, расположенный в элитном охраняемом комплексе у подножия гор Витоша, обошёлся звёздной чете примерно в полмиллиона евро.

