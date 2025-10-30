Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции (СПИСОК)

Инициатором законопроекта выступила партия «Латвия на первом месте» (LPV), за документ также проголосовали депутаты Национального объединения (NA), «Объединённого списка» (AS), партии «Стабильности!», а также часть ZZS. Против были «Новое единство» (JV) и «Прогрессивные».

Решение принято после более чем 13-часовых дебатов: «за» — 56 депутатов, «против» — 32, воздержались двое.

Закон принят в порядке срочности, но без конституционного большинства, что позволяет президенту Эдгару Ринкевичу не подписывать его и вернуть в парламент на повторное рассмотрение. Возможны также обращения в Конституционный суд или инициирование референдума.

LPV утверждает, что выход из конвенции устранит «проблемы её применения» и даст государству большую свободу в распределении бюджетных средств на борьбу с насилием. Оппозиция и ZZS критикуют документ за понятие «социальный пол», считая его угрозой традиционным ценностям.

Решение вызвало раскол в коалиции и сомнения в устойчивости правительства Эвики Силини (JV), для которого ратификация конвенции ранее была одним из принципов сотрудничества с ZZS и «Прогрессивными».

Экспертное сообщество и правозащитные организации выступили против выхода, предупреждая, что это ослабит защиту жертв и ухудшит международный имидж Латвии.

Накануне голосования у Сейма прошёл массовый протест против выхода — по оценкам, около 5000 участников, а сторонников денонсации собралось лишь около двух десятков.

Организации, работающие с жертвами насилия, подчёркивают, что после вступления конвенции в силу (1 мая 2024 года) число обращений за помощью заметно выросло. Они считают, что без международного надзора государству будет сложнее эффективно реагировать на случаи насилия.