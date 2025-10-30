Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Берегите свой Smart-ID: у мошенников новый способ опустошить банковские счета

© LETA 30 октября, 2025 14:10

Важно 0 комментариев

Новый и все более распространенный вид мошенничества заключается в том, что жертву обманом заставляют создать новый Smart-ID на мобильном устройстве, которое находится в руках преступников. С помощью нового электронного удостоверения личности на имя жертвы берут кредиты и опустошают банковские счета. Во втором и третьем кварталах этого года без ведома владельцев были созданы новые учетные записи Smart-ID для сотен жителей Эстонии, что причинило ущерб на общую сумму более 2,5 миллиона евро.

"Мошеннические схемы, использующие процесс создания Smart-ID, указывают на необходимость сделать процедуру получения цифрового удостоверения личности более защищенной от злоумышленников", — отметил Вейко Кийк, руководитель рабочей группы по предотвращению мошенничества Ассоциации банков Эстонии. "В последние месяцы мы наблюдаем четкую схему: людям поступает звонок или сообщение из якобы надежного источника, они поддаются эмоциям и дают цифровое согласие, не всегда понимая его сути", — пояснил Кийк. "Мошенники создают для человека новый Smart-ID, с помощью которого получают доступ к его банковским счетам, берут кредиты и пользуются различными э-услугами".

Наиболее распространенная на данный момент схема выглядит так: сначала мошенники представляются сотрудниками госучреждения, например, звонят якобы из Больничной кассы или Elektrilevi. У человека просят ввести PIN1-код, чтобы подтвердить, к примеру, использование остатка компенсации по болезни или замену электросчетчика. Вскоре с жертвой связывается другой человек, который представляется сотрудником банка или полицейским и утверждает, что личные данные жертвы используются в мошеннических целях и необходимо срочно вмешаться. "Чтобы "решить" проблему, человека направляют на "аннулирование Smart-ID", но на самом деле с его данными создают новый Smart-ID. Мошенники вызывают у потерпевшего страх, который мешает ему спокойно сосредоточиться на проблеме и принять разумное решение", — объяснил Кийк.

По данным банков, входящих в Ассоциацию, за последние месяцы в рамках как минимум 133 случаев мошенничества для потерпевших был создан новый Smart-ID по такой схеме. Известная сумма ущерба превышает 2,5 миллиона евро. По оценкам банков, им удалось предотвратить мошенничества с созданием нового Smart-ID на почти такую же сумму. По данным Департамента полиции и погранохраны, за тот же период было зарегистрировано 280 случаев телефонного мошенничества с общим ущербом в 6,8 миллиона евро. Таким образом, более чем в трети случаев телефонного мошенничества в рамках аферы для жертвы создавался новый Smart-ID.

"Доверие людей к цифровым решениям — одна из основ успеха Эстонии, однако мошенники используют это доверие против нас самих", — заявила председатель совета Ассоциации банков Эстонии Кадри Кийзель. "По мнению банков, процесс создания Smart-ID нуждается в пересмотре: нельзя допускать идентификацию с помощью ID-карты в ситуации, когда фактически не проверяется, кто использует устройство, на котором создается электронное удостоверение, и где это устройство находится. В процесс следует добавить, например, биометрическую идентификацию или использование бесконтактных технологий". И мобильные устройства, и эстонские ID-карты поддерживают бесконтактные технологии, использование которых позволило бы проверить, находятся ли ID-карта и устройство, на котором создается Smart-ID, в руках одного и того же человека.

Мошеннические схемы стали более разнообразными и психологически изощренными. Сообщения и звонки, поступающие якобы из банка или госучреждения, часто эмоционально окрашены и призывают действовать быстро и немедленно. Примечательно, что мошенники, по всей видимости, используют для сбора данных общедоступные базы: среди потерпевших много людей, связанных с предпринимательством или имеющих по работе доступ к счетам многих компаний, например, бухгалтеры, которые обслуживают множество малых предприятий или квартирных товариществ. Поскольку преступники узнают из открытых источников имя, личный код и номер телефона жертвы, они могут отправлять запросы на аутентификацию Smart-ID, не запрашивая у человека дополнительных данных. Это, в свою очередь, создает видимость доверия, которой и пользуются злоумышленники.

Ассоциация банков призывает людей повышать свою цифровую грамотность и советует с подозрением относиться к любым поспешным требованиям предоставить личные данные. "Ни один банк или госорган не будет по телефону просить вводить или передавать PIN-коды Mobiil-ID или Smart-ID, загружать на свои устройства программное обеспечение или входить на какие-либо сайты. Если возникает хоть малейшее подозрение, следует прервать разговор и проверить информацию на официальном сайте учреждения", — подчеркнул Кийк.

Ассоциация банков обращает внимание: хотя мошенники, к сожалению, становятся все искуснее и уже давно не нацелены исключительно на русскоязычных жертв, в их сообщениях по-прежнему встречаются грамматические и стилистические ошибки, опечатки и неестественные для русского языка обороты, которые должны насторожить получателя электронного письма или SMS.

"Подозрение должен вызывать и любой незнакомый номер мобильного телефона, особенно если это иностранный номер. Совершенно точно следует с недоверием отнестись к SMS или электронному письму со ссылкой, которая ведет на страницу для "ввода необходимых данных". Мошенники также рассчитывают на то, что люди плохо следят за своими финансами и другими повседневными делами: вам может написать банк или телекоммуникационная компания, клиентом которой вы на самом деле не являетесь. Или прийти информация о посылке, которую вы не ждете", — перечислил Кийк признаки, которые должны вызывать подозрение.

В середине октября Ассоциация банков вновь запустила широкую просветительскую кампанию "У мошенника много лиц", чтобы повысить осведомленность людей о схемах кибер- и телефонного мошенничества и напомнить, что в любой ситуации, связанной с деньгами, следует спокойно все обдумать и взять время на проверку, а не действовать опрометчиво и в спешке.

Обновлено: 15:45 30.10.2025
В Латвии ожидается дождливая и тёплая ночь.
Bitnews.lv 6 минут назад
Eurostat»: безработица в Латвии достигла 6,4% в сентябре
Bitnews.lv 20 минут назад
Латвийские творожные сырки пробились в Германию
Bitnews.lv 1 час назад
Юрмала: отставка мэра
Sfera.lv 2 часа назад
ЕС: граница обрывается у Зилупе
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: в airBaltic стартовала распродажа
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: за все траты ответит один
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: как сдать квартиру и не преступить закон
Sfera.lv 6 часов назад

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Светлана Чулкова: «Это не бюджет, а приговор»

Стабильности! 14:10

Стабильности! 0 комментариев

Почему проект бюджета Латвии на 2026 год — это диагноз для страны

Почему проект бюджета Латвии на 2026 год — это диагноз для страны

