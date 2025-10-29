Так можно было: латвиец не прошёл техосмотр и просто заказал новые номера в Китае

"На развороте у дома муж замечает машину с такими же цифрами, как у нас.

Говорит: «Смотри на номер»

Думаю: «Ну да, цифры такие же, и что?»

Потом понимаю, что и буквы те же! И тут доходит — это точно такая же машина с нашими номерами! Мы обгоняем — ноль реакции.

Он ни на одно действие не отвечает, едет дальше, начинает подрезать и уезжает вперёд

Через два перекрёстка догнали. Муж выскочил узнать, что за… водитель, похоже, перепугался и врезался в машину перед собой.

Поначалу молчал, ни на один вопрос не отвечал, а потом абсолютно спокойно говорит:

— «Номер заказал на Алиэкспрессе».

И вправду, что же тут такого? Каждый день, видимо, это делает.

На вопрос:

— «А ты не видел, что тебя обгоняет и пытается остановить машина с твоими же номерами?»

Ответил спокойно:

— «Нет,не заметил».

Как потом выяснилось, техосмотр у него не пройден с июня. Проходить не хотел, деньги платить также не хотел. Ходил по району, искал такую же машину, чтобы скопировать номер —

нашёл. Нашу. Ну вот почему именно нашу?!

Во дворе таких машин, как грибов после дождя. И как можно было искать машину в своём же районе, где ты живёшь?

В итоге, 3 часа разборок с полицией. Парень уехал в изолятор, машину на обклейку и на штраф стоянку", - рассказала женщина.

Она также приложила к своей публикации фото, на которых видна разница между фальшивым номером и официальным.

Вот это официальный номер:

А вот это подделка:

При внимательном взгляде понятно, что шрифты не совпадают. Но как определить "фальшивку" в моменте движения машины на быстрой скорости?