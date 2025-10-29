Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Октября Завтра: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis
Доступность

Так можно было: латвиец не прошёл техосмотр и просто заказал новые номера в Китае

Редакция PRESS 29 октября, 2025 12:15

Важно 0 комментариев

Facebook

Невероятной, по своей абсурдности, историей поделились в соцсетях латвийцы, случайно обнаружившие в потоке копию их машины - с теми же номерами.

"На развороте у дома муж замечает машину с такими же цифрами, как у нас.
Говорит: «Смотри на номер»
Думаю: «Ну да, цифры такие же, и что?»
Потом понимаю, что и буквы те же! И тут доходит — это точно такая же машина с нашими номерами! Мы обгоняем — ноль реакции.

Он ни на одно действие не отвечает, едет дальше, начинает подрезать и уезжает вперёд
Через два перекрёстка догнали. Муж выскочил узнать, что за… водитель, похоже, перепугался и врезался в машину перед собой.

Поначалу молчал, ни на один вопрос не отвечал, а потом абсолютно спокойно говорит:
— «Номер заказал на Алиэкспрессе».

И вправду, что же тут такого? Каждый день, видимо, это делает.

На вопрос:
— «А ты не видел, что тебя обгоняет и пытается остановить машина с твоими же номерами?»
Ответил спокойно:
— «Нет,не заметил».

Как потом выяснилось, техосмотр у него не пройден с июня. Проходить не хотел, деньги платить также не хотел. Ходил по району, искал такую же машину, чтобы скопировать номер —
нашёл. Нашу. Ну вот почему именно нашу?!

Во дворе таких машин, как грибов после дождя. И как можно было искать машину в своём же районе, где ты живёшь?

В итоге, 3 часа разборок с полицией. Парень уехал в изолятор, машину на обклейку и на штраф стоянку", - рассказала женщина.

Она также приложила к своей публикации фото, на которых видна разница между фальшивым номером и официальным.

Вот это официальный номер:

А вот это подделка:

Facebook

При внимательном взгляде понятно, что шрифты не совпадают. Но как определить "фальшивку" в моменте движения машины на быстрой скорости?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:45 29.10.2025
Минсообщений отказался списать долг Вентспилсского порта
Bitnews.lv 34 минуты назад
Новый состав Сейма обойдется Латвии в 10 млн. евро
Bitnews.lv 37 минут назад
Четверг в Латвии будет облачным
Bitnews.lv 44 минуты назад
Венгрия: да будет саммит, будет!
Sfera.lv 3 часа назад
Балтия: бум новых авто
Sfera.lv 4 часа назад
Рига: приглашают бесплатно проверить уровень сахара
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: за «летающие сигареты» будут давать срок
Sfera.lv 6 часов назад
Бельгия: целого неба мало
Sfera.lv 8 часов назад

Довоенная Латвия: русский директор Латвийской Оперы

История и культура 16:45

История и культура 0 комментариев

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Читать
Загрузка

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Киноафиша 16:29

Киноафиша 0 комментариев

Читать

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир 0 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Читать

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Читать

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Читать

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Читать

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Новости Латвии 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Читать