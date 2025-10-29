Так можно было: латвиец не прошёл техосмотр и просто заказал новые номера в Китае

"На развороте у дома муж замечает машину с такими же цифрами, как у нас.
Говорит: «Смотри на номер»
Думаю: «Ну да, цифры такие же, и что?»
Потом понимаю, что и буквы те же! И тут доходит — это точно такая же машина с нашими номерами! Мы обгоняем — ноль реакции.
Он ни на одно действие не отвечает, едет дальше, начинает подрезать и уезжает вперёд
Через два перекрёстка догнали. Муж выскочил узнать, что за… водитель, похоже, перепугался и врезался в машину перед собой.
Поначалу молчал, ни на один вопрос не отвечал, а потом абсолютно спокойно говорит:
— «Номер заказал на Алиэкспрессе».
И вправду, что же тут такого? Каждый день, видимо, это делает.
На вопрос:
— «А ты не видел, что тебя обгоняет и пытается остановить машина с твоими же номерами?»
Ответил спокойно:
— «Нет,не заметил».
Как потом выяснилось, техосмотр у него не пройден с июня. Проходить не хотел, деньги платить также не хотел. Ходил по району, искал такую же машину, чтобы скопировать номер —
нашёл. Нашу. Ну вот почему именно нашу?!
Во дворе таких машин, как грибов после дождя. И как можно было искать машину в своём же районе, где ты живёшь?
В итоге, 3 часа разборок с полицией. Парень уехал в изолятор, машину на обклейку и на штраф стоянку", - рассказала женщина.
Она также приложила к своей публикации фото, на которых видна разница между фальшивым номером и официальным.
Вот это официальный номер:
А вот это подделка:
При внимательном взгляде понятно, что шрифты не совпадают. Но как определить "фальшивку" в моменте движения машины на быстрой скорости?