Даешь «налог на сладкое»! Предлагается ввести акциз на вкусняшки

Акциз уже сейчас применяется к сладким напиткам, однако теперь предлагается ввести его также для продуктов с чрезмерным содержанием сахара. Инициаторы предлагают обложить налогом йогурты, завтраки из хлопьев, конфеты и другие кондитерские изделия.

Руководитель организации Инга Акментиня-Смилдзиня поясняет:

«Каждый покупатель уже сейчас может в магазине, делая выбор, посмотреть и понять, попадут ли в его корзину продукты, которые могут подорожать. Всё просто — если на упаковке указано, что в продукте 15 граммов сахара на 100 граммов или больше, это уже явно переслащённый продукт.»

Таким образом предлагается бороться с растущими показателями ожирения. Почти 60 % жителей Латвии имеют избыточный вес, а каждый пятый ребёнок страдает от повышенной массы тела.

Ведущий исследователь Рижского университета им Страдыня и детский стоматолог Илзе Малдупа объясняет:

«Сложно осознать связь с сахаром, ведь это повседневный продукт, привычная часть нашего питания. Кажется — ну как он может так влиять? Но многочисленные исследования доказали, что именно избыточное потребление сахара является одним из ключевых факторов.»

Пока неизвестно, каким будет размер предлагаемого налога. Авторы инициативы считают, что повышение цены примерно на 20% уже дало бы ощутимый эффект. Малдупа добавляет:

«Промышленность обычно адаптируется к такому налогу. Мы и так живём с инфляцией, люди привыкают платить больше. Со временем эффект снижается, поэтому важно, чтобы цена на такие продукты всегда оставалась примерно на 20% выше.»

Чтобы это работало, одновременно необходимо снизить ставку НДС на полезные продукты. Это уже запланировано — с 1 июля в течение года в рамках пилотного проекта НДС на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы будет снижен до 12 %.

Акментиня-Смилдзиня приводит расчёты:

«По оценкам, для государства это будет стоить примерно 31 миллион евро. Однако если ввести акцизный налог на продукты с высоким содержанием сахара — в зависимости от его размера — полученные доходы могут полностью компенсировать эту сумму, а возможно, даже превысить её.»

Если поступления окажутся больше, эти средства, по мнению авторов инициативы, следует направить на медицинские услуги, связанные с лечением последствий избыточного потребления сахара. Кроме того, налог станет мотивирующим сигналом для производителей — снижать содержание сахара в своих продуктах.

Письмо с предложением ввести акцизный налог на переслащённые продукты уже направлено в парламентские комиссии и правительству, однако пока неизвестно, заметили ли инициативу и получит ли она поддержку законодателей.