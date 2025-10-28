Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Даешь «налог на сладкое»! Предлагается ввести акциз на вкусняшки

Редакция PRESS 28 октября, 2025 20:49

Важно 0 комментариев

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

Акциз уже сейчас применяется к сладким напиткам, однако теперь предлагается ввести его также для продуктов с чрезмерным содержанием сахара. Инициаторы предлагают обложить налогом йогурты, завтраки из хлопьев, конфеты и другие кондитерские изделия.

Руководитель организации Инга Акментиня-Смилдзиня поясняет:

«Каждый покупатель уже сейчас может в магазине, делая выбор, посмотреть и понять, попадут ли в его корзину продукты, которые могут подорожать. Всё просто — если на упаковке указано, что в продукте 15 граммов сахара на 100 граммов или больше, это уже явно переслащённый продукт.»

Таким образом предлагается бороться с растущими показателями ожирения. Почти 60 % жителей Латвии имеют избыточный вес, а каждый пятый ребёнок страдает от повышенной массы тела.

Ведущий исследователь Рижского университета им Страдыня и детский стоматолог Илзе Малдупа объясняет:

«Сложно осознать связь с сахаром, ведь это повседневный продукт, привычная часть нашего питания. Кажется — ну как он может так влиять? Но многочисленные исследования доказали, что именно избыточное потребление сахара является одним из ключевых факторов.»

Пока неизвестно, каким будет размер предлагаемого налога. Авторы инициативы считают, что повышение цены примерно на 20% уже дало бы ощутимый эффект. Малдупа добавляет:

«Промышленность обычно адаптируется к такому налогу. Мы и так живём с инфляцией, люди привыкают платить больше. Со временем эффект снижается, поэтому важно, чтобы цена на такие продукты всегда оставалась примерно на 20% выше.»
Чтобы это работало, одновременно необходимо снизить ставку НДС на полезные продукты. Это уже запланировано — с 1 июля в течение года в рамках пилотного проекта НДС на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы будет снижен до 12 %.

Акментиня-Смилдзиня приводит расчёты:

«По оценкам, для государства это будет стоить примерно 31 миллион евро. Однако если ввести акцизный налог на продукты с высоким содержанием сахара — в зависимости от его размера — полученные доходы могут полностью компенсировать эту сумму, а возможно, даже превысить её.»

Если поступления окажутся больше, эти средства, по мнению авторов инициативы, следует направить на медицинские услуги, связанные с лечением последствий избыточного потребления сахара. Кроме того, налог станет мотивирующим сигналом для производителей — снижать содержание сахара в своих продуктах.

Письмо с предложением ввести акцизный налог на переслащённые продукты уже направлено в парламентские комиссии и правительству, однако пока неизвестно, заметили ли инициативу и получит ли она поддержку законодателей.

И хлынул поток горячей воды! Работники детсада пережили сильный испуг

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

НАТО должно сразу сбивать самолеты России в своем небе: мнение эксперта

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Это нормально: Минздрав не видит проблемы в разных ценах на лекарства

Новости Латвии 20:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля»

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

Миелавс вырвался из «логова латвийских русских» к движению Херманиса. А Точсу немного тошно

Выбор редакции 20:21

Выбор редакции 0 комментариев

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

