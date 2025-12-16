Впервые за 88 лет Volkswagen закрыл один из своих заводов: а всё Трамп!

Закрытие дрезденского завода стало частью более широкой программы по оптимизации производственных мощностей в Германии. Volkswagen также пересматривает инвестиционные планы объемом около 160 млрд евро на ближайшие пять лет, учитывая замедление перехода на электромобили и более длительный жизненный цикл автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Аналитик Bernstein Стивен Райтман отмечает, что концерн сталкивается с необходимостью параллельно инвестировать в новые технологические поколения и поддерживать существующие модели.

Предприятие в Дрездене изначально создавалось как имиджевый проект и за весь период работы выпустило менее 200 тыс. автомобилей — менее половины годового объема крупнейшего завода Volkswagen в Вольфсбурге. Его закрытие рассматривается как один из шагов по сокращению производственных мощностей в ФРГ и реализуется в рамках соглашения с профсоюзами, заключенного в прошлом году. Документ предусматривает сокращение до 35 тыс. рабочих мест в Германии.

Глава бренда Volkswagen Томас Шефер заявил, что решение о приостановке производства далось компании непросто, однако с экономической точки зрения оно было неизбежным.

Ранее концерн сообщил о чистом убытке в размере 1,07 млрд евро по итогам третьего квартала 2025 года, что усилило давление на руководство и ускорило процесс реструктуризации.

Для американского рынка закрытие завода имеет особое значение: введенные США пошлины на импорт европейских автомобилей усилили нагрузку на немецкий автопром. Эксперты не исключают, что дальнейшее сокращение мощностей в Германии может привести к корректировке стратегии Volkswagen и укреплению его позиций в Северной Америке, где спрос остается более устойчивым.