Три возможности для семей с детьми получить субсидии и гарантии на приобретение жилья

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 11:19

Юридическая консультация 0 комментариев

-После моего поста о демографии начал обсуждаться вопрос государственной поддержки в жилищной сфере. Я решил, что надо проинформировать об уже имеющихся возможностях, пишет в Фейсбуке юрист Юрий Соколовский..

Вот три возможности, которыми можно воспользоваться:

1. Субсидия как единовременная государственная поддержка многодетным семьям для уменьшения первоначального взноса по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья. (то есть, субсидию ее возвращать не надо)

• 8 000 EUR, если в семье 3 ребёнка (или 2 и ожидается третий);

• 10 000 EUR, если в семье более 3 детей (или 3 и ожидается четвёртый).

Субсидия увеличивается на 2 000 EUR, если приобретаемое/строящееся жильё является зданием с почти нулевым потреблением энергии в соответствии с нормативами энергоэффективности.

Субсидию можно получить, если:

• в банке получен кредит на покупку или строительство жилья;

• в семье не менее 3 детей (или 2 и ожидается третий);

• получателю субсидии не принадлежит другое жилое помещение (дом, квартира, дача);

• совокупный доход семьи за предыдущий налоговый год на одного члена семьи не превышает 23 000 EUR брутто;

• получатель субсидии является налогоплательщиком в Латвии последние 12 месяцев;

• субсидия не превышает 50% от суммы сделки (макс. 300 000 EUR);

• субсидия ранее не получалась.

2. Субсидия для семей с детьми с инвалидностью — единовременная государственная поддержка для уменьшения первоначального взноса по банковскому кредиту на покупку или строительство жилья.

• 8 000 EUR, если в семье есть ребёнок с инвалидностью;

• Субсидия увеличивается на 2 000 EUR, если жильё является зданием с почти нулевым потреблением энергии согласно нормативам энергоэффективности.

Субсидию можно получить, если:

• в банке получен кредит на покупку или строительство жилья;

• в семье есть как минимум один несовершеннолетний ребёнок с инвалидностью либо совершеннолетнее лицо с инвалидностью I или II группы, не достигшее 24 лет;

• получателю субсидии не принадлежит другое жилое помещение (дом, квартира, дача);

• совокупный доход семьи за предыдущий налоговый год на одного члена семьи не превышает 23 000 EUR брутто;

• получатель субсидии является налогоплательщиком в Латвии последние 12 месяцев;

• субсидия не превышает 50% от суммы сделки (макс. 300 000 EUR);

• субсидия ранее не получалась.

3. Жилищная гарантия для семей с детьми

предназначена для семей с детьми (до 23 лет включительно), если сумма сделки не превышает 300 000 EUR.
Срок гарантии — до 10 лет.

Если объект находится в Риге, пригороде Риги

(Марупский край, Олайнский край, Кекавский край, Саласпилсский край, Ропажский край, Адажский край) или в Юрмале:

• 5%–10% от основной суммы кредита, но не более 10 000 EUR, если в семье 1 ребёнок (или наступила первая беременность);

• 5%–15%, но не более 15 000 EUR, если в семье 2 ребёнка (или как минимум 1 ребёнок и наступила беременность);

• 5%–20%, но не более 20 000 EUR, если в семье 3 ребёнка (или как минимум 2 ребёнка и наступила беременность);

• 5%–30%, но не более 30 000 EUR, если в семье 4 ребёнка (или как минимум 3 ребёнка и наступила беременность).

Вне Риги, пригорода Риги и Юрмалы:

• 5%–30%, но не более 30 000 EUR, если в семье 1 ребёнок (или наступила первая беременность);

• 5%–40%, но не более 40 000 EUR, если в семье 2 ребёнка (или как минимум 1 ребёнок и наступила беременность);

• 5%–50%, но не более 50 000 EUR, если в семье 3 ребёнка (или как минимум 2 ребёнка и наступила беременность).

• Необходимо обратиться в банк, имеющий договор о сотрудничестве с Altum. Банк оценит вашу способность взять на себя кредитные обязательства и примет решение о выдаче кредита.

• Если недостаточно накоплений для первоначального взноса (участия в сделке), банк сам подаст заявку на гарантию в Altum.

• Обычно первоначальный взнос составляет около 20%, однако с гарантией его можно уменьшить до 5%, что значительно легче накопить.

Гарантия увеличивается на 5%, но не более 5 000 EUR, если приобретается или строится жильё класса A / с почти нулевым потреблением энергии.

За рассмотрение заявки на жилищную гарантию установлена единовременная комиссия 2,5% от суммы предоставленной гарантии.

Больше информации в Altum: https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/

