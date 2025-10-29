Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Редакция PRESS 29 октября, 2025 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Совместное планирование бюджета — ценная семейная традиция

Семейный бюджет — это прозрачное распределение всех доходов и расходов на определённый период. Он помогает эффективнее использовать деньги: отказаться от ненужных покупок, откладывать на непредвиденные случаи, копить на будущее и избегать перерасхода.

«Регулярные беседы о бюджете могут стать полезной традицией, укрепляющей семейные связи. В них стоит вовлекать и детей — с учётом их возраста. Это поможет им осознать ценность денег, сформировать ответственность и участвовать в финансовых решениях. Чтобы заинтересовать детей, используйте игровые элементы: например, отказаться от вредной привычки трат и вместе копить на улучшение жизни», — советует Зинича.

Как начать планировать семейный бюджет?

Начинайте с чёткого учёта доходов и расходов — дисциплина в этом даёт больше свободы в будущем. Сначала перечислите все регулярные платежи: за жильё, коммуналку, кредиты, транспорт, еду, детские занятия. При стабильных доходах их редко меняют, при нерегулярных (сезонная работа, фриланс) — корректируют ежемесячно. Разница между доходами и расходами — сумма для планирования: на сбережения, разумные покупки или непредвиденное.

Регулярный анализ расходов помогает понять привычки трат.

Тратим меньше, чем зарабатываем

Золотое правило: «тратим меньше, чем зарабатываем». Популярный метод — 50/30/20:

50% — на неотложные нужды (жильё, еда, транспорт);
30% — на одежду, развлечения, подарки, карманные детям;
10–20% — на сбережения.

Если на нужды уходит больше половины доходов — ищите, где сократить: планируйте меню, чтобы не выбрасывать еду; ходите пешком или на велосипеде, экономя на топливе.

Если на одежду и развлечения — больше 30%, проверьте, всё ли используется. Выбирайте качественные, практичные вещи, используйте скидки, секонд-хенды. Для развлечений — бесплатные мероприятия, прогулки, природа. Откажитесь от неиспользуемых подписок на ТВ и стриминг.

Откладывайте до 20% на сбережения: краткосрочные (на технику) и долгосрочные (финансовая подушка). Особенно важно вовлечь молодёжь: начинать копить или инвестировать лучше в юности — время и сложные проценты сделают даже малые суммы значительными.

Финансовая грамотность начинается в семье

Вовлекая всю семью в планирование, вы укрепляете понимание, ответственность и доверие. Дети учатся не теории, а практике — через разговоры, решения и личный пример. Простые шаги — совместный список покупок или анализ трат за месяц — закладывают основу для устойчивых привычек и финансовой безопасности на годы вперёд.

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Киноафиша 16:29

Киноафиша 0 комментариев

Читать
Загрузка

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир 0 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Читать

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Читать

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Читать

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Читать

В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Читать