Случайность или судьба? Про любовь — премьера в Аркаде Театра Чехова

Редакция PRESS 22 декабря, 2025 17:40

История и культура 0 комментариев

В минувшие выходные в Аркаде Театра Чехова состоялась премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Ника Пэйна «Созвездия». Режиссёром постановки стал Дж. Дж. Джилинджер. Минимум декораций, по времени - всего 1 час 40 минут, но за это время, кажется, прожито несколько жизней. Причем, прожито одними  и теми же людьми в одно и то же время - мужчиной и женщиной. Любовь как озарение? А могла ли она не случиться? Она нас выбирает? Или мы её?...

...В центре рассказа — история отношений двух людей, которая развивается сразу в нескольких параллельных вариантах. Герои как будто проживают одну и ту же ситуацию снова и снова, но каждый раз делают немного иной выбор. Благодаря этому видно, как даже небольшие изменения в словах или поступках влияют на дальнейшее развитие событий.

Подчеркнуто простым языком зрителям преподносят глубокое, эмоционально насыщенное содержание. Временами чрезвычайно мощное, усиленное игрой света и оригинальной пластикой движений. Вот героиня заболела. Как по-разному может отреагировать мужчина. Всего лишь игра оттенков, интонаций, но за ними - совершенно разные варианты жизней. 

«Мы часто думаем, что жизнь формируют важные решения, однако этот спектакль показывает, до какой степени решающим может оказаться одно предложение или даже пауза. Я считаю эту пьесу очень честной — она не романтизирует любовь, а показывает ее как процесс, который постоянно меняется со временем. Спектакль — о попытке понять другого человека, даже если реальность постоянно ускользает из рук», — поясняет режиссер Дж. Дж. Джилинджер.

Действительно - повторы и вариации одних и тех же сцен помогают рассмотреть знакомые моменты под разными углами и представить несколько возможных вариантов одной истории. Такой приём задаёт особый ритм спектаклю и усиливает внимание к игре актёров: важную роль играют не только слова, но и паузы, интонации и изменения в поведении персонажей. Философские размышления, заложенные в пьесе, не отвлекают от основной любовной линии, а, наоборот, делают её более многогранной и эмоционально глубокой.

«Сценография, по замыслу, изображает некое абстрактное место встречи, вне конкретного времени и пространства, — как перекресток жизни или точка поворота — развилка между параллельными мирами. Это состояние, в котором мы достигаем того момента, когда, сделав выбор, можно породить бесконечную цепь вариаций событий. Пространство, позволяющее существовать сразу в нескольких реальностях, где встреча и расставание происходят одновременно. Герои пьесы — два человека из разных миров, возможно, также из разных времен и с разным внутренним состоянием; эти двое встречаются в одной истории, в один момент, в одной поворотной точке жизни. Визуальный язык сценического пространства не объясняет, а позволяет почувствовать хрупкую границу между случайностями и судьбой», - раскрывает идею сценограф и художник по костюмам Аннемария Щеголева.

Во всем этом спектакле, откровенно говоря, иной раз даже жалеешь артистов - им приходится почти ежеминутно перевоплощаться из любящих и страстных в безумных ревнивцев или в отстраненных, утомленных чувствами, уставших от жизни и друг от друга...И при всем этом постоянно держать нерв спектакля натянутым, как струна.

И им это удается. Каждое слово, каждая интонация - всё прожито по-настоящему. Причем, для обоих - Татьяны Гуревич и Дмитрия Егорова, это первый камерный спектакль после принятия в труппу Театра Чехова. Спектакль непростой, но весьма удачный.

Так же над спектаклем трудились художник по движению Линда Калниня, художник по свету Максим Устимов. В постановке используется перевод Ольги Буховой. 

Елена СЛЮСАРЕВА

Фотограф: Вадим Кожин

Ближайшие спектакли: 27.12. (17:00), 28.12. (17:00), 30.12. (17:00), 20.01. (19:00), 21.01. (19:00), 29.01. (19:00), 30.01. (19:00).

Жанр: Теория вероятности отношений.

Спектакль «Созвездия» — на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 14+

