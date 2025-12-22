Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дания возмущена назначением США спецпосланника по Гренландии

© Deutsche Welle 22 декабря, 2025 17:42

Мир 0 комментариев

После назначения Трампом специального посланника США по Гренландии Дания вызвала американского посла на беседу, сообщил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Глава правительства "ожидает уважения" от США, сообщает DW.

Дания вызвала американского посла Кена Хауэри на беседу в связи с назначением специальным посланником США по Гренландии губернатора Луизианы, республиканца Джефа Лэндри. Об этом сообщил в понедельник, 22 декабря, датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен в комментарии местному телеканалу TV2. По данным СМИ, "он надеется, что встреча состоится в течение дня или во вторник", и на ней Расмуссен намерен выразить протест и потребовать объяснений. Назначение Лэндри "стало полной неожиданностью", а сделанное им после этого заявление "совершенно неприемлемо", заявил глава МИД.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен опубликовали совместное заявление в связи с решением Дональда Трампа. В нем они заявили, что национальные границы и суверенитет государств основываются на международном праве, и "аннексировать другие страны нельзя". "Гренландия принадлежит гренландцам, и США не должны захватывать Гренландию. Мы ожидаем уважения к нашей общей территориальной целостности", - заявили Фредериксен и Нильсен.

В Евросоюзе также прокомментировали назначение в американском правительстве. "Сохранение территориальной целостности Королевства Дания, его суверенитета и неприкосновенности границ имеет важное значение для Европейского Союза", - заявил 22 декабря представитель Еврокомиссии (ЕК) Ануар Эль-Ануни, передает агентство Reuters.

Спецпосланником по Гренландии назначен губернатор Луизианы

Президент США Дональд Трамп 21 декабря назначил губернатора штата Луизиана Джефа Лэндри спецпосланником по Гренландии. "Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет решительно продвигать интересы нашей страны в обеспечении безопасности, защиты и выживания наших союзников и, конечно же, всего мира", - сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Сам Лэндри отметил, что "сделать Гренландию частью США" - большая честь для него, и назначение не повлияет на его губернаторскую работу. Традиционно Белый дом назначает спецпосланников во время международных кризисов и сложных переговоров. Ранее датские медиа сообщали, что администрация США пытается наладить прямые контакты с властями Гренландии в обход правительства Дании и проводит на острове "скрытые операции влияния".

Трамп не исключает аннексию Гренландии

Гренландия - автономная область в составе Дании, находящаяся в Арктике. Большая часть острова покрыта льдом. В Гренландии проживают всего 57 тысяч человек, преимущественно коренное население острова - инуиты. Из опросов общественного мнения за 2025 год следует, что большинство жителей Гренландии выступают за независимость региона от Дании, но не хотят становиться частью США.

С начала своего второго президентского срока Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что планирует присоединить Гренландию к США из "соображений национальной безопасности". Власти Дании называют любую попытку иностранного вмешательства в отношения между Копенгагеном и Гренландией недопустимыми.

