Режиссёр Янис Стрейч:» В Латвии нет государства»…

"Я написал письмо Смилтенсу: представьте в Сейме языкового консультанта, который запишет ошибки каждого депутата. Латышский язык ужасен у депутатов! Чем занимается Языковой центр? Они варятся в собственном соку! Они издают какие-то брошюры, тратят деньги на дискуссии, в которых сами участвуют... Если сейчас депутатов отправляют на языковой тест - это позор! Как они вообще могли быть избраны? Живем как в деревне...» в программе ТВ24 «Неделя. Post scriptum», - выражает свое негодование выдающийся кинорежиссер и сценарист Янис Стрейч.

«В 1918 году, когда была основана Латвия, задачей государственных деятелей было думать, чтобы их страна стала процветающей страной. Кто-нибудь думает об этом сегодня? Нет, лозунг наших партий: мы должны победить на следующих выборах! В прошлом исполнительная власть была отделена от законодательной, и когда кто-то становился министром, этот политик покидал партию. Теперь хороший тон требует, чтобы каждый министр был в партии. В результате Латвия стала партией герцогств, государства нет! Каждый живет сам по себе. Народ понимает и чувствует, что происходит. Но ничего не говорит"...