Режиссёр Янис Стрейч:» В Латвии нет государства»…

Любое действие вызывает противодействие и то, что сейчас происходит по отношению к определенной группе населения, может привести к противоположному результату. Стрейч предложил тем, кто принял решение сносить памятники, заняться самообразованием, перечитать книги по истории и прочитать, наконец, книги тех, чьи памятники хотят снести или распилить,  пишет издание santa.

"Я написал письмо Смилтенсу: представьте в Сейме языкового консультанта, который запишет ошибки каждого депутата. Латышский язык ужасен у депутатов! Чем занимается Языковой центр? Они варятся в собственном соку! Они издают какие-то брошюры, тратят деньги на дискуссии, в которых сами участвуют... Если сейчас депутатов отправляют на языковой тест - это позор! Как они вообще могли быть избраны? Живем как в деревне...» в программе ТВ24 «Неделя. Post scriptum», - выражает свое негодование выдающийся кинорежиссер и сценарист Янис Стрейч.

«В 1918 году, когда была основана Латвия, задачей государственных деятелей было думать, чтобы их страна стала процветающей страной. Кто-нибудь думает об этом сегодня? Нет, лозунг наших партий: мы должны победить на следующих выборах! В прошлом исполнительная власть была отделена от законодательной, и когда кто-то становился министром, этот политик покидал партию. Теперь хороший тон требует, чтобы каждый министр был в партии. В результате Латвия стала партией герцогств, государства нет! Каждый живет сам по себе. Народ понимает и чувствует, что происходит. Но ничего не говорит"...

Аналитик, предсказавший войну в Украине, выдал новый шокирующий прогноз

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

