«Дети — наше будущее!» Слова Силини снова возмутили общество

Редакция PRESS 28 октября, 2025 18:10

Важно 0 комментариев

LETA

Недавнее заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини (“Jaunā Vienotība”) о строительстве футбольного стадиона, которое она связала с пропагандой здорового и активного образа жизни детей и снижением уровня детского ожирения, вызвало бурные дискуссии в социальных сетях, особенно на платформе “X”.

Хотя Силиня подчёркивает потенциал стадиона как места для воспитания молодых спортсменов, многие пользователи высказывают скепсис, призывая обратить внимание на более насущные потребности — развитие региональной инфраструктуры, доступ к бесплатной медицине и увеличение количества уроков физкультуры в школах.

21 октября на заседании правительства Силиня заявила, что стадион в Риге может стать местом, “где мечты превращаются в цели”, при этом указав на проблему ожирения, от которой страдает большое число детей — выше среднего показателя по ЕС.

Однако реакция общества свидетельствует о других приоритетах. Пользователи “X” указывают на практические проблемы, в частности на доступность медицинской помощи детям. Пользователь @zanulens приводит пример:
«Бесплатная медицина для детей в Латвии. Рентген носа в октябре этого года — 20 евро. О какой ответственности вы говорите, и каким образом стадион решит проблему качества детского здоровья?»

Другие, например @drikssdrikss, акцентируют внимание на необходимости развивать спорт в регионах:
«Постойте — национальный стадион в Риге никак не решает проблему ожирения. Из Лудзы ведь никто не будет ездить туда каждый день играть. Нужна инфраструктура и спортивные залы в регионах!»

Пользовательница @MoriGirlMay призывает реформировать систему образования:
«Соберите деньги на дополнительных учителей физкультуры в школах и увеличьте количество уроков спорта для ВСЕХ детей.»

Скептически настроены и те, кто считает строительство стадиона ненужной тратой средств. @AuetalDavis иронизирует:
«Будущий футбольный стадион с вероятностью 99,999% станет очередным дотационным объектом, на котором заработают производители бетона и фиктивные строительные фирмы.»

Тем временем @Paegliszw обращает внимание на финансовые трудности семей:
«50 евро детского пособия? Вам не смешно? Вы видели, сколько стоят подгузники? На одного ребёнка нужно как минимум +300 евро в месяц. Алло, проснитесь!»

Даешь «налог на сладкое»! Предлагается ввести акциз на вкусняшки

Важно 20:49

Важно 0 комментариев

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация “Vecāku organizācija mammām un tētiem” (“Родительская организация для мам и пап”) и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

И хлынул поток горячей воды! Работники детсада пережили сильный испуг

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада “Strautiņš” пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения “Strautiņš” в Огрe в Facebook.

НАТО должно сразу сбивать самолеты России в своем небе: мнение эксперта

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Это нормально: Минздрав не видит проблемы в разных ценах на лекарства

Новости Латвии 20:37

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля»

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

Миелавс вырвался из «логова латвийских русских» к движению Херманиса. А Точсу немного тошно

Выбор редакции 20:21

Выбор редакции 0 комментариев

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в “логово латвийских русских” с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

