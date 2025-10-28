«Дети — наше будущее!» Слова Силини снова возмутили общество

Bērni ir mūsu nākotne. Viņu veselība – mūsu atbildība.— Evika Siliņa (@EvikaSilina) October 21, 2025
Šodien valdībā skatījām plānu cīņai pret aptaukošanos un nacionālā futbola stadiona attīstības iespējas.
Abus šos jautājumus vieno viens mērķis – veselāki un aktīvāki bērni Latvijā.
Sports attīsta disciplīnu, veido… pic.twitter.com/NYJybH3e5Y
Хотя Силиня подчёркивает потенциал стадиона как места для воспитания молодых спортсменов, многие пользователи высказывают скепсис, призывая обратить внимание на более насущные потребности — развитие региональной инфраструктуры, доступ к бесплатной медицине и увеличение количества уроков физкультуры в школах.
21 октября на заседании правительства Силиня заявила, что стадион в Риге может стать местом, “где мечты превращаются в цели”, при этом указав на проблему ожирения, от которой страдает большое число детей — выше среднего показателя по ЕС.
Однако реакция общества свидетельствует о других приоритетах. Пользователи “X” указывают на практические проблемы, в частности на доступность медицинской помощи детям. Пользователь @zanulens приводит пример:
«Бесплатная медицина для детей в Латвии. Рентген носа в октябре этого года — 20 евро. О какой ответственности вы говорите, и каким образом стадион решит проблему качества детского здоровья?»
Другие, например @drikssdrikss, акцентируют внимание на необходимости развивать спорт в регионах:
«Постойте — национальный стадион в Риге никак не решает проблему ожирения. Из Лудзы ведь никто не будет ездить туда каждый день играть. Нужна инфраструктура и спортивные залы в регионах!»
Пользовательница @MoriGirlMay призывает реформировать систему образования:
«Соберите деньги на дополнительных учителей физкультуры в школах и увеличьте количество уроков спорта для ВСЕХ детей.»
Скептически настроены и те, кто считает строительство стадиона ненужной тратой средств. @AuetalDavis иронизирует:
«Будущий футбольный стадион с вероятностью 99,999% станет очередным дотационным объектом, на котором заработают производители бетона и фиктивные строительные фирмы.»
Тем временем @Paegliszw обращает внимание на финансовые трудности семей:
«50 евро детского пособия? Вам не смешно? Вы видели, сколько стоят подгузники? На одного ребёнка нужно как минимум +300 евро в месяц. Алло, проснитесь!»