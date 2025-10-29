Экс-депутат Игорь Кузьмук приговорён к двум годам и арестован в зале суда

Ранее примененные меры пресечения были заменены на арест, Кузмука задержали в зале суда, как сообщила агентство LETA в суде. Приговор еще может быть обжалован в Верховном суде.

Как уже сообщалось, Рижский суд Латгальского предместья полностью оправдал Кузмука. Приговор был обжалован в окружном суде.

Кузьмуку вменяют в вину то, что он поделился в своем телеграм-канале призывом гражданина России Владимира Рогова жертвовать деньги российской армии. По мнению прокуратуры, это можно расценивать как материально-техническую и финансовую помощь армии агрессора.