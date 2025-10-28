«Примем всех, кто устал выживать»: латвийцев приглашают жить в Сибири

Поводом для этого заявления стало сообщение министра внутренних дел Латвии Рихарда Козловскиса о возможном выдворении из страны примерно 500 россиян, не сдавших обязательный экзамен по латышскому языку и не подавших документы на временный вид на жительство.

После этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил россиянам, оказавшимся под угрозой депортации, переселиться в его регион. Теперь к нему присоединился глава Омской области Виталий Хоценко. В соцсетях он написал, что, узнав о новых ограничениях в Латвии и Литве, решил обратиться к жителям Балтии:

"Прочел две новости из Прибалтики. Латвия хочет запретить говорить по-русски в государственных учреждениях, Литва закрывает без предупреждения границу с братской нам Республикой Беларусь и хочет ограничить транзит в Калининград… Обращаюсь ко всем жителям Прибалтики вне зависимости от национальности - если вы устали от бесчеловечных приемов своих политиков, угождающих западу, если вы любите Россию и разделяете наши российские традиционные ценности - добро пожаловать в Омск! Ждём и примем всех, кто устал выживать, кто хочет быть счастливым и свободным!"

