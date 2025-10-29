Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

В прокуратуре сообщили агентству ЛЕТА, что ему предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, повлекшем тяжкие последствия. Изначально в деле фигурировал еще один человек, имевший право на защиту, но статус этого человека был изменен, и теперь он является свидетелем.

По данным прокуратуры, досудебное расследование также оценивало потенциальную ответственность бывшего премьер-министра, ряда должностных лиц и сотрудников бюро премьер-министра, но в итоге пришло к выводу, что именно директор Госканцелярии как руководитель учреждения несет ответственность за законность и эффективность использования средств государственного бюджета на приобретение услуг, связанных с зарубежными командировками премьер-министра.

В результате бездействия этого лица Латвии был причинен ущерб в размере 89 382 евро, что, согласно закону, является уголовным преступлением.

В ходе досудебного расследования было установлено, что для четырех зарубежных поездок премьер-министра Госканцелярия незаконно заказала и оплатила пять специальных рейсов, несмотря на возможность своевременно приобрести регулярные коммерческие рейсы для членов делегации премьер-министра.