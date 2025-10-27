«Радоваться чему-то столь жалкому?» Ашараденс возмутил общественность

Илмарс Пойканс, исследователь лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета, с иронией заметил: «Я бы сказал, очень удобно — забор примерно 2 метра(?), колючую проволоку легко сорвать, можно приставить лестницу, можно также без труда перерезать сетку, распределительный шкаф под рукой — можно что-то отключить, нет камер, направленных прямо на границу. А потом еще кто-то упрекает, что Латвия не заботится об удобстве нарушителей границы?!»

Другие комментаторы тоже считают, что защита восточной границы выглядит недостаточно крепкой:

Харийс: Эти электрические шкафы и столбы с камерами не слишком ли далеко от забора? Насколько гуманно это по отношению к несчастным беженцам, которым теперь будет трудно попасть в цель камнями, палками и коктейлями Молотова? А на этих скользких деревянных настилах бедняги ведь могут поскользнуться (пограничников, разумеется, это не волнует).

Гиртс: Полагаю, то, что нельзя показывать публично, действительно эффективно, потому что то, что видно на фото, больше похоже на показуху и “для галочки”. Во-первых, любой солдат на этих скользких досках может как минимум поскользнуться, если не сломать ногу; во-вторых, несколько точных ударов дрона — и о круглосуточном наблюдении можно забыть...

Раймондс: Ну как можно радоваться чему-то настолько жалкому! Любой нарушитель за 20 минут соберет лестницу, по которой за одну минуту перелезет через этот “забор”, а пограничники смогут смотреть видео, как он исчезает в Латвии! Если только он предварительно не разобьет камеры той самой лестницей…

Dazz: Серьёзно?!! Унылое зрелище! Башенка и техника, по которой можно попасть камнями, палками — даже тапком?! Даже польскую границу преодолевают, а эту пройдут, насвистывая.

Сидс: Я правильно понимаю, что эта тропинка сделана из легковоспламеняющегося материала?

Дайга: Впечатляюще, конечно… Такая ограда, безусловно, объективно защищает от заблудившихся грибников. А парни, которые целенаправленно идут штурмовать или саботировать границу, наверняка в восторге — щелкнули кусачками дырку в сетке, снесли распределительный шкаф — и дальше удобно по прогулочной дорожке…