«Радоваться чему-то столь жалкому?» Ашараденс возмутил общественность

Редакция PRESS 27 октября, 2025 18:55

LETA

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

Илмарс Пойканс, исследователь лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета, с иронией заметил: «Я бы сказал, очень удобно — забор примерно 2 метра(?), колючую проволоку легко сорвать, можно приставить лестницу, можно также без труда перерезать сетку, распределительный шкаф под рукой — можно что-то отключить, нет камер, направленных прямо на границу. А потом еще кто-то упрекает, что Латвия не заботится об удобстве нарушителей границы?!»

Другие комментаторы тоже считают, что защита восточной границы выглядит недостаточно крепкой:

Харийс: Эти электрические шкафы и столбы с камерами не слишком ли далеко от забора? Насколько гуманно это по отношению к несчастным беженцам, которым теперь будет трудно попасть в цель камнями, палками и коктейлями Молотова? А на этих скользких деревянных настилах бедняги ведь могут поскользнуться (пограничников, разумеется, это не волнует).

Гиртс: Полагаю, то, что нельзя показывать публично, действительно эффективно, потому что то, что видно на фото, больше похоже на показуху и “для галочки”. Во-первых, любой солдат на этих скользких досках может как минимум поскользнуться, если не сломать ногу; во-вторых, несколько точных ударов дрона — и о круглосуточном наблюдении можно забыть...

Раймондс: Ну как можно радоваться чему-то настолько жалкому! Любой нарушитель за 20 минут соберет лестницу, по которой за одну минуту перелезет через этот “забор”, а пограничники смогут смотреть видео, как он исчезает в Латвии! Если только он предварительно не разобьет камеры той самой лестницей…

Dazz: Серьёзно?!! Унылое зрелище! Башенка и техника, по которой можно попасть камнями, палками — даже тапком?! Даже польскую границу преодолевают, а эту пройдут, насвистывая.

Сидс: Я правильно понимаю, что эта тропинка сделана из легковоспламеняющегося материала?

Дайга: Впечатляюще, конечно… Такая ограда, безусловно, объективно защищает от заблудившихся грибников. А парни, которые целенаправленно идут штурмовать или саботировать границу, наверняка в восторге — щелкнули кусачками дырку в сетке, снесли распределительный шкаф — и дальше удобно по прогулочной дорожке…

«А он мне такой: «Здороваться не учили!!!» Рассказ пассажирки о прерванной поездке на такси Bolt

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

Загрузка

Домбрава услышал, что его партию называют «нациками», и жутко оскорбился

Важно 20:56

Важно 0 комментариев

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Вот это прорыв! МИД ЛР готов укреплять диалог с Бангладешем и Доминиканой

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

“Мы перешли на e-счета, чтобы и за это доплачивать?” — журналистку возмутила практика Рижской думы

Важно 19:53

Важно 0 комментариев

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Для настроения 19:28

Для настроения 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Закрытие границы может стоить десятки миллионов евро: Литва

Мир 18:49

Мир 0 комментариев

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

