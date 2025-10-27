«Радоваться чему-то столь жалкому?» Ашараденс возмутил общественность

Es teiktu ļoti ērti - žogs ~2m(?), dzeloņstieples ērti noraut, var piesliet kāpnes, var arī viegli pārgriezt žogu, sadales skapis pa rokai, lai kaut ko izslēgtu, nav kameras, kas tieši pagrieztas pret robežu. Un kāds vēl pārmet, ka LV nerūpējas par robežpārkāpēju ērtībām?! :) https://t.co/t8MUNCQlSP— Ilmārs Poikāns (@ilmarmors) October 26, 2025
Илмарс Пойканс, исследователь лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета, с иронией заметил: «Я бы сказал, очень удобно — забор примерно 2 метра(?), колючую проволоку легко сорвать, можно приставить лестницу, можно также без труда перерезать сетку, распределительный шкаф под рукой — можно что-то отключить, нет камер, направленных прямо на границу. А потом еще кто-то упрекает, что Латвия не заботится об удобстве нарушителей границы?!»
Другие комментаторы тоже считают, что защита восточной границы выглядит недостаточно крепкой:
Харийс: Эти электрические шкафы и столбы с камерами не слишком ли далеко от забора? Насколько гуманно это по отношению к несчастным беженцам, которым теперь будет трудно попасть в цель камнями, палками и коктейлями Молотова? А на этих скользких деревянных настилах бедняги ведь могут поскользнуться (пограничников, разумеется, это не волнует).
Гиртс: Полагаю, то, что нельзя показывать публично, действительно эффективно, потому что то, что видно на фото, больше похоже на показуху и “для галочки”. Во-первых, любой солдат на этих скользких досках может как минимум поскользнуться, если не сломать ногу; во-вторых, несколько точных ударов дрона — и о круглосуточном наблюдении можно забыть...
Раймондс: Ну как можно радоваться чему-то настолько жалкому! Любой нарушитель за 20 минут соберет лестницу, по которой за одну минуту перелезет через этот “забор”, а пограничники смогут смотреть видео, как он исчезает в Латвии! Если только он предварительно не разобьет камеры той самой лестницей…
Dazz: Серьёзно?!! Унылое зрелище! Башенка и техника, по которой можно попасть камнями, палками — даже тапком?! Даже польскую границу преодолевают, а эту пройдут, насвистывая.
Сидс: Я правильно понимаю, что эта тропинка сделана из легковоспламеняющегося материала?
Дайга: Впечатляюще, конечно… Такая ограда, безусловно, объективно защищает от заблудившихся грибников. А парни, которые целенаправленно идут штурмовать или саботировать границу, наверняка в восторге — щелкнули кусачками дырку в сетке, снесли распределительный шкаф — и дальше удобно по прогулочной дорожке…