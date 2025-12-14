Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Начинаем декларироваться в Сейме!» Снова жалуются на регистрацию по чужому адресу (1)

Редакция PRESS 14 декабря, 2025 08:07

Важно 1 комментариев

Это далеко не первый случай, когда в чужом жилье декларируют место жительства посторонние люди: в марте о таком случае сообщала экс-министр, а ныне бизнесвумен Линда Мурниеце, у которой отмена декларации заняла месяц. При этом Мурниеце назвала процесс аннулирования "долгим и сложным" даже для неё. Что же делать тем, кто менее опытен и к подобного рода сюрпризам подготовлен хуже?..

"Как такое может случиться, что любой рандомный человек имеет возможность зарегистрироваться в моей квартире, причём легально!!! Должны же быть какие-то регламенты. Похоже, что индийцам и всем остальным приезжим замечательно живётся здесь, а платить за это должна я. Правда, я вижу в системе их персональные коды..." - жалуется в "ТикТоке" Санта.

О том, что в её квартире задекларировано двое посторонних (судя по именам, индийцы, как утверждает автор ролика), она узнала, когда ей пришёл счёт, в котором плата за вывоз мусора была увеличена на 20 евро. 

Женщина возмущена и недоумевает, как такое может быть: в Нидерландах, где она жила раньше, регистрация - это "целая эпопея", там смотрят, какова площадь, сколько квадратных метров приходится на человека, это занимает много времени.

"В следующий раз, может, у меня 10 человек зарегистрируются, а я об этом узнаю только тогда, когда снова счёт придёт..." - предполагает Санта.

В комментариях пишут:

- Надо массово регистрироваться в имуществе депутатов, и проблема будет решена за неделю.

- Ну что, начинаем декларироваться в Сейме!

- Так и есть, у соседей была точно такая же ситуация.

- У нас тоже, и заявлением это всё не закончилось.

- Вы их усыновили, надо требовать пособие.

- Где гостеприимство?

- Подавайте в суд.

 

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Важно

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Важно 18:48

Важно 1 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

История и культура 18:42

История и культура 1 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

Важно 18:24

Важно 1 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Животные 18:23

Животные 1 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Мир 18:19

Мир 1 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 1 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Важно 18:00

Важно 1 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать