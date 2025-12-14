"Как такое может случиться, что любой рандомный человек имеет возможность зарегистрироваться в моей квартире, причём легально!!! Должны же быть какие-то регламенты. Похоже, что индийцам и всем остальным приезжим замечательно живётся здесь, а платить за это должна я. Правда, я вижу в системе их персональные коды..." - жалуется в "ТикТоке" Санта.

О том, что в её квартире задекларировано двое посторонних (судя по именам, индийцы, как утверждает автор ролика), она узнала, когда ей пришёл счёт, в котором плата за вывоз мусора была увеличена на 20 евро.

Женщина возмущена и недоумевает, как такое может быть: в Нидерландах, где она жила раньше, регистрация - это "целая эпопея", там смотрят, какова площадь, сколько квадратных метров приходится на человека, это занимает много времени.

"В следующий раз, может, у меня 10 человек зарегистрируются, а я об этом узнаю только тогда, когда снова счёт придёт..." - предполагает Санта.

В комментариях пишут:

- Надо массово регистрироваться в имуществе депутатов, и проблема будет решена за неделю.

- Ну что, начинаем декларироваться в Сейме!

- Так и есть, у соседей была точно такая же ситуация.

- У нас тоже, и заявлением это всё не закончилось.

- Вы их усыновили, надо требовать пособие.

- Где гостеприимство?

- Подавайте в суд.