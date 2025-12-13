Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами

© Deutsche Welle 13 декабря, 2025 12:29

Мир 0 комментариев

Стивен Уиткофф в эти выходные встретится с лидерами Украины, Германии, Франции и Великобритании в Берлине. Ранее Белый дом сообщил, что отправит своего представителя, если переговоры будут "стоить потраченного времени".

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а также зять и советник Трампа  Джаред Кушнер встретятся с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским на предстоящих выходных в Берлине.

Когда именно начнутся встречи, не уточняется, но 14 и 15 декабря Уиткофф, как ожидается, проведет переговоры с представителями Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщила в пятницу, 12 декабря, со ссылкой на источники американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Представитель Белого дома вскоре подтвердил эту информацию агентству AFP.

Помимо Зеленского, с Уиткоффом встретятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также другие представители этих стран, занимающиеся мирными переговорами по Украине.

Первоначально европейские лидеры надеялись организовать на выходных встречу с президентом США Дональдом Трампом. СМИ писали, что она пройдет 13 декабря в Париже, но в этот день, как сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на источник в Елисейском дворце, такое мероприятие в столице Франции не запланировано.

Белый дом: Отправим представителя, если встречи стоят потраченного времени

Накануне представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя направленное США приглашение на встречу в столице Германии, говорила, что Белый дом отрядит своего представителя только в том случае, если "появится реальный шанс подписать мирное соглашение" и будет ощущение, что "эти встречи стоят потраченного времени".

"Ему (Трампу - Ред.) надоели встречи только ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, хочет прекращения этой войны. Только за последние пару недель администрация США потратила более 30 часов на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и разговоры с ними", - отмечала Ливитт.

Сам Трамп незадолго до этого заявил, что в его телефонном разговоре с Мерцем, Макроном и Стармером 10 декабря, который тоже касался темы прекращения войны в Украине, звучали "резкие слова".  Отвечая на вопрос об участии США в анонсированной встрече, он сказал: "Мы примем решение в зависимости от того, с чем они вернутся. Мы не хотим тратить время зря".

Встреча Мерца и Зеленского запланирована на 15 декабря

Офис канцлера Германии анонсировал встречу с президентом Украины 15 декабря - в тот же день, когда, по данным WSJ, Уиткофф будет проводить переговоры с представителями европейских стран. Мерц и Зеленский обсудят экономические вопросы и мирные переговоры. "Вечером к обсуждениям присоединятся многочисленные главы европейских государств и правительств, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО", - отмечается на сайте главы немецкого правительства. 

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

