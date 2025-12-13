Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а также зять и советник Трампа Джаред Кушнер встретятся с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским на предстоящих выходных в Берлине.

Когда именно начнутся встречи, не уточняется, но 14 и 15 декабря Уиткофф, как ожидается, проведет переговоры с представителями Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщила в пятницу, 12 декабря, со ссылкой на источники американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Представитель Белого дома вскоре подтвердил эту информацию агентству AFP.

Помимо Зеленского, с Уиткоффом встретятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также другие представители этих стран, занимающиеся мирными переговорами по Украине.

Первоначально европейские лидеры надеялись организовать на выходных встречу с президентом США Дональдом Трампом. СМИ писали, что она пройдет 13 декабря в Париже, но в этот день, как сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на источник в Елисейском дворце, такое мероприятие в столице Франции не запланировано.

Белый дом: Отправим представителя, если встречи стоят потраченного времени

Накануне представитель Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя направленное США приглашение на встречу в столице Германии, говорила, что Белый дом отрядит своего представителя только в том случае, если "появится реальный шанс подписать мирное соглашение" и будет ощущение, что "эти встречи стоят потраченного времени".

"Ему (Трампу - Ред.) надоели встречи только ради встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий, хочет прекращения этой войны. Только за последние пару недель администрация США потратила более 30 часов на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и разговоры с ними", - отмечала Ливитт.

Сам Трамп незадолго до этого заявил, что в его телефонном разговоре с Мерцем, Макроном и Стармером 10 декабря, который тоже касался темы прекращения войны в Украине, звучали "резкие слова". Отвечая на вопрос об участии США в анонсированной встрече, он сказал: "Мы примем решение в зависимости от того, с чем они вернутся. Мы не хотим тратить время зря".

Встреча Мерца и Зеленского запланирована на 15 декабря

Офис канцлера Германии анонсировал встречу с президентом Украины 15 декабря - в тот же день, когда, по данным WSJ, Уиткофф будет проводить переговоры с представителями европейских стран. Мерц и Зеленский обсудят экономические вопросы и мирные переговоры. "Вечером к обсуждениям присоединятся многочисленные главы европейских государств и правительств, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО", - отмечается на сайте главы немецкого правительства.