Италия, Болгария и Мальта поддержали Бельгию в её нежелании конфисковывать 210 млрд. евро у России

В документе подчеркивается, что государства поддерживают принятое накануне решение Евросоюза о бессрочной заморозке российских активов, однако настаивают, что этот шаг не должен «предвосхищать» их возможное использование для финансирования военных усилий Киева. Авторы заявления призвали Еврокомиссию и Совет ЕС продолжить обсуждение альтернативных механизмов поддержки Украины, которые соответствовали бы праву ЕС и международному праву, обладали предсказуемыми параметрами и несли существенно меньшие юридические риски — в том числе в формате кредитной линии ЕС или временных решений.

О поддержке Италией, Болгарией и Мальтой позиции Бельгии также сообщает Politico. Издание отмечает, что присоединение Италии — одной из крупнейших и наиболее влиятельных стран ЕС — снижает шансы Еврокомиссии добиться консенсуса по этому вопросу на саммите 18–19 декабря.

Активы Банка России, размещенные в европейских юрисдикциях, были заморожены после начала боевых действий на Украине в 2022 году. С тех пор в ЕС неоднократно обсуждались варианты их использования для финансирования помощи Киеву, включая конфискацию, от которой в итоге отказались. Осенью 2025 года Еврокомиссия предложила схему так называемого «репарационного кредита», который Украина должна будет погасить после окончания конфликта за счет компенсаций со стороны России. Против этой идеи выступает Бельгия, на территории которой через депозитарий Euroclear хранится основная часть замороженных активов, — Брюссель опасается масштабных судебных разбирательств.

Накануне Банк России сообщил о подаче иска в Арбитражный суд Москвы к Euroclear, обвинив депозитарий в незаконных действиях и потребовав возмещения убытков. Позднее в тот же день Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов в Европе, что позволяет избежать их регулярного продления каждые полгода и связанных с этим разногласий, в том числе с Венгрией и Словакией.