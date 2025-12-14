Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Италия, Болгария и Мальта поддержали Бельгию в её нежелании конфисковывать 210 млрд. евро у России

Редакция PRESS 14 декабря, 2025 08:26

Важно 0 комментариев

К призывам Бельгии найти альтернативу предложенной Еврокомиссией схеме кредитования Украины на €210 млрд за счет замороженных российских активов присоединились Италия, Болгария и Мальта. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на совместное заявление четырех стран.

В документе подчеркивается, что государства поддерживают принятое накануне решение Евросоюза о бессрочной заморозке российских активов, однако настаивают, что этот шаг не должен «предвосхищать» их возможное использование для финансирования военных усилий Киева. Авторы заявления призвали Еврокомиссию и Совет ЕС продолжить обсуждение альтернативных механизмов поддержки Украины, которые соответствовали бы праву ЕС и международному праву, обладали предсказуемыми параметрами и несли существенно меньшие юридические риски — в том числе в формате кредитной линии ЕС или временных решений.

О поддержке Италией, Болгарией и Мальтой позиции Бельгии также сообщает Politico. Издание отмечает, что присоединение Италии — одной из крупнейших и наиболее влиятельных стран ЕС — снижает шансы Еврокомиссии добиться консенсуса по этому вопросу на саммите 18–19 декабря.

Активы Банка России, размещенные в европейских юрисдикциях, были заморожены после начала боевых действий на Украине в 2022 году. С тех пор в ЕС неоднократно обсуждались варианты их использования для финансирования помощи Киеву, включая конфискацию, от которой в итоге отказались. Осенью 2025 года Еврокомиссия предложила схему так называемого «репарационного кредита», который Украина должна будет погасить после окончания конфликта за счет компенсаций со стороны России. Против этой идеи выступает Бельгия, на территории которой через депозитарий Euroclear хранится основная часть замороженных активов, — Брюссель опасается масштабных судебных разбирательств.

Накануне Банк России сообщил о подаче иска в Арбитражный суд Москвы к Euroclear, обвинив депозитарий в незаконных действиях и потребовав возмещения убытков. Позднее в тот же день Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов в Европе, что позволяет избежать их регулярного продления каждые полгода и связанных с этим разногласий, в том числе с Венгрией и Словакией.

Главные новости

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Важно 18:00

Важно 0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

Мир 17:53

Мир 0 комментариев

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Долину таки выселят из квартиры, которую она продала, но «чудом» сохранила

Важно 17:48

Важно 0 комментариев

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

