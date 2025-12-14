"Хотя верхушка рейтингов осталась без изменений, выросло число неопределившихся, это указывает на то, что до выборов ещё возможны весьма серьёзные повороты. Это означает, что у политических партий много возможностей сделать решительные, даже рискованные шаги с трудно предсказуемыми последствиями. Другой вопрос, воспользуются ли они этими возможностями и надо ли им это", - рассуждает он.

"Директор SKDS Арнис Кактиньш связывает результаты опросов с суетой вокруг Стамбульской конвенции, но это скорее его отговорка, поскольку он сам допустил довольно серьёзную ошибку, не включив в опрос движение "Без партий". Кактиньша можно понять, поскольку это пока что не партия и не известно, станет ли ею вообще. С другой стороны, опрос о популярности партий без этого движения в своём роде неполон.

Падение популярности почти всех главных политических сил (кроме "Стабильности!" и "Суверенной власти"), скорее всего, связано именно с появлением на горизонте этой новой политической силы, пока неясной идеологически. Даже тех, кто не будет голосовать за "Без партий", появление этого движения в какой-то степени смутит и заставит задуматься о правильности своего политического предпочтения. Показатели опроса свидетельствуют об одном - вера людей в существующие партии и даже, может быть, в политическую систему находится на опасно низком уровне.

Что касается конкретно результатов опроса, то первая тройка остаётся без изменений. Это три партии со сравнительно ясной политической идентичностью - "Латвия на первом месте" (местные трамписты и призывающие перевернуть шахматную доску вверх ногами) - 8,6%, "Новое единство" (номенклатурная партия, призывающая продолжать всё, как есть, без принципиальных изменений - 8,3%, "Прогрессивные" (призывают переделать мир и Латвию в том числе согласно теоретическим представлениям различных леволиберальных идеологов) - 6,6%. Все они имеют свою вполне стабильную электоральную базу, поэтому ужасаться, кто за них голосует, могут только те, кто ничего не видит за пределами своего "пузыря".

За первой тройкой идут ещё три политические силы с одинаковым рейтингом (5,6%) и довольно похожей электоральной базой - Нацобъединение, СЗК и Объединённый список. Теоретически между ними должна быть жёсткая конкуренция, но её нет, и вот почему.

Все эти партии - ярко выраженные партии второго номера. Они с великой радостью идут в правящую коалицию и ведут деятельность в подведомственных им министерствах, но не стремятся любой ценой возглавить правительство. Их нынешние рейтинги гарантируют им прохождение в Сейм в хорошими шансами не только попать в правящую коалицию, но при известном стечении обстоятельств и стать во главе правительства. Если только не наделают глупостей. Поэтому лучше не рисковать и не делать резких движений до выборов.

Кроме Стамбульской конвенции и создания движения "Без партий" есть ещё фактор, существенно влияющий на политический выбор жителей Латвии. Это фактор Трампа. Хотя открытыми трампистами у нас объявляет себя только "Латвия на первом месте", в других партиях тоже хватает сторонников его политических методов. Им приходится демонстрировать или скрывать свой восторг по отношению к этому - в зависимости от реального уровня популярности Трампа в Латвии. Так что открытое подражание политике Трампа может в своём роде отыграться, если эта политика в США и в других странах мира потерпит крах в следующем году.

У тех партий, кто вышел из оборота, шансы ещё раз взлететь в большой политике выглядят уныло. Попытки преобразовать "Согласие" в партию европейски мыслящих латвийских русских оказались совершенно неудачными, и в конкуренции европейское "Согласие" (1,7%) явно проигрывает прокремлёвским "Суверенной власти" (4,8%) и "Стабильности!" (3,8%).

У таких партий, когда-то имевших политический вес, как "Развитию Латвии" (1,2%), Новая консервативная партяи (1,1%) и Движение "За!" (0,6%), надежды на возрождение тоже всё слабее. Новой партии "Восходящее солнце Латвии" (0,6%) тоже пока не удаётся оторваться от беговой дорожки и подняться в воздух.

То, что в ноябрьский опрос не было включено движение "Без партий" и что его реальная популярность неизвестна, не позволяет делать уверенные выводы о перспективах латвийской политики в будущем. Однако данные, которые есть в наличии, позволяют сделать прогноз, что скорее всего никакие великие перемены нас в будущем не ожидают. Это, в свою очередь, даёт возможность прийти к выводу, что широко распространённые истории о катастрофическом положении в Латвии и о том, что мы "тотально в заднице", мягко говоря, преувеличены".