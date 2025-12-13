Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эксперт: Латвии придётся сжигать отходы — это неизбежно (1)

TV24 13 декабря, 2025 14:21

Мнения 1 комментариев

Фото getlini.lv

Не исключено, что придётся платить ещё и штрафы. Об этом предупреждает Каспарс Фогелманис, исполнительный директор SIA EcoLead, на телеканале TV24 в программе Uz līnijas.

Он заявил, что Латвия близится к тому моменту, когда сжигание отходов станет неизбежным решением, поскольку композитные материалы и сложные полимеры перерабатывать невозможно, а требования ЕС по сокращению полигонов растут.

"Моё мнение, что надо. Это ситуация, которой нам не избежать", - рассуждает он.

Сжигают, как правило, материалы, которые невозможно переработать, например, композиты, состоящие из двух разных материалов. Эксперт приводит в пример чёрные ящики для фруктов. Дело в том, что каждый изготовитель по возможности старается удешевить свой продукт, снизить его себестоимость, поэтому он использует смесь материалов, но, так как температура плавления у них разная, то и переработать такую смесь невозможно.

"Поэтому, чтобы сократить количество отходов на полигонах, а для нас это, по-моему, очень актуальная проблема, сжигание отходов очень перспективно. Это необходимо, поскольку так у нас станет меньше захоронений отходов на полигонах", - поясняет Фогелманис.

ЕС будет этот процесс регулировать. Если сейчас на полигоны попадает около 44% отходов, то к 2030 году будет разрешено депонировать там всего 10%, остальное нужно будет перерабатывать. "Либо мы будем платить штрафы, либо будут какие-то другие решения, но моё мнение таково, что сжигания отходов нам не избежать", - уверен эксперт.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Дело о принудительном выселении Долиной из квартиры, где она фактически до сих пор живет, суд отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, сообщает "Медуза".

