Он заявил, что Латвия близится к тому моменту, когда сжигание отходов станет неизбежным решением, поскольку композитные материалы и сложные полимеры перерабатывать невозможно, а требования ЕС по сокращению полигонов растут.

"Моё мнение, что надо. Это ситуация, которой нам не избежать", - рассуждает он.

Сжигают, как правило, материалы, которые невозможно переработать, например, композиты, состоящие из двух разных материалов. Эксперт приводит в пример чёрные ящики для фруктов. Дело в том, что каждый изготовитель по возможности старается удешевить свой продукт, снизить его себестоимость, поэтому он использует смесь материалов, но, так как температура плавления у них разная, то и переработать такую смесь невозможно.

"Поэтому, чтобы сократить количество отходов на полигонах, а для нас это, по-моему, очень актуальная проблема, сжигание отходов очень перспективно. Это необходимо, поскольку так у нас станет меньше захоронений отходов на полигонах", - поясняет Фогелманис.

ЕС будет этот процесс регулировать. Если сейчас на полигоны попадает около 44% отходов, то к 2030 году будет разрешено депонировать там всего 10%, остальное нужно будет перерабатывать. "Либо мы будем платить штрафы, либо будут какие-то другие решения, но моё мнение таково, что сжигания отходов нам не избежать", - уверен эксперт.