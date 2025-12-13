Европа прикрывает границы. Борьба с мигрантами набирает обороты перед решающим 2026 годом

Сначала 27 стран Евросоюза устранили последнюю масштабную преграду на пути миграционной реформы ЕС, а следом почти полсотни стран Совета Европы начали дискуссию о реформе Европейской конвенции о правах человека, которая служила основополагающим документом в вопросах убежища в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Европейцы все громче говорят, что та эпоха ушла в прошлое, а для борьбы с нынешним кризисом и для подготовки к следующему нужны совсем другие инструменты.

Заработают ли они, станет ясно в 2026 году — миграционная реформа ЕС вступает в силу в июне, а за месяц до этого, в мае, страны Совета Европы на саммите в Кишиневе обратятся к вопросу пересмотра конвенции о правах человека.

«Нынешняя система политического убежища была создана для другой эпохи. В мире массового перемещения людей прежние рецепты не работают», — написали инициаторы пересмотра конвенции, премьеры Дании и Великобритании Метте Фредериксен и Кир Стармер.

Устаревшая, по их мнению, система убежища была создана после двух кровавых войн в Европе, в результате которых миллионы перемещались по континенту в поисках убежища от нацизма, коммунизма, голода и разрушений.

Нынешняя волна беженцев поднялась не внутри Европы, а пришла извне — в основном из стран, где брутальные режимы держались или держатся на поддержке России: Сирии, Венесуэлы и некоторых государств западной Африки. А также из стран, разрушенных американскими военными кампаниями, прежде всего Афганистана.

В последние годы поток этих беженцев в страны Евросоюза начал было уменьшаться, однако пришла новая напасть: Владимир Путин отправил армию завоевывать Украину, и миллионы украинцев убежали от войны в Европу.

Путин как отец и ускоритель реформы

До сирийской кампании России десятилетней давности в ЕС за убежищем обращались по 200-300 тысяч иностранцев в год. А в 2015 и 2016 годах — уже по 1,2 млн в год.

В ответ на тот кризис Еврокомиссия в 2016 году предложила странам ЕС миграционную реформу. Ее начали обсуждать, но пришел ковид, приток беженцев сократился, и план убрали под сукно, поскольку 27 стран так и не смогли договориться между собой, как распределять беженцев и кто за это будет платить.

Но как только в Афганистане к власти вернулись талибы в 2021 году, а Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022-м, ситуация обострилась — приток беженцев снова перевалил за миллион в год.

И это при том, что украинцы в этой статистике почти не учитываются, поскольку им предоставлен статус временной защиты, и лишь единицы обращаются за убежищем. В прошлом году просителей было всего 25 тысяч человек, тогда как статус временной защиты в ЕС сейчас имеют 4,3 млн украинцев.

Новый кризис оживил миграционную реформу, и в июне 2024 года все страны ЕС и Европарламент утвердили Пакт о миграции и убежище. Чтобы он вступил в силу в июне 2026 года, нужно было договориться по нескольким ключевым вопросам.

Что и случилось на этой неделе.

О чем договорились страны ЕС

Министры внутренних дел стран ЕС согласовали детали высылки мигрантов и список «безопасных» стран.

Они также договорились о механизме солидарности по принципу «бери или плати» и определили квоты на 2026 год. Страны, куда приезжает меньше беженцев, должны будут либо принять 21 тысячу мигрантов у тех, кто на передовой кризиса, вроде приграничных Италии и Греции, либо заплатить им по 20 тысяч евро за каждого не принятого. Исключения сделали для Польши, Эстонии, Австрии, Болгарии, Хорватии и Чехии ввиду того, что они в последние годы столкнулись с наплывом беженцев.

Согласовав все это, министры устранили основное препятствие для начала переговоров с Европарламентом, который должен утвердить эти положения на общеевропейском уровне, что, в свою очередь, откроет путь к финальному этапу реформы — закреплению новых правил на национальном уровне в каждой из 27 стран союза.

«Мы переживаем очень большой приток нелегальных мигрантов. Европа под давлением, — сказал датский министр иммиграции и интеграции Расмус Стоклунд. — Я рад, что мы согласовали общий подход к пересмотру концепции „безопасной третьей страны“, который позволяет государствам-членам заключать соглашения с третьими странами для того, чтобы рассматривать прошения о предоставлении убежища за пределами Европы».

Какие страны признаны «безопасными»

Концепция «безопасной страны» позволит государствам ЕС не только открывать там центры приема прошений, но и сходу отказывать в убежище всем, кто прибыл в Европу из этих стран, пусть даже транзитом.

Подобные центры уже пытались открыть некоторые страны Европы, в том числе Италия, которая выбрала для офшорного центра Албанию. Но все они столкнулись с судебными тяжбами, и пока ни один из них не заработал.

Первый в европейской истории список «безопасных стран» министры также утвердили на этой неделе.

В него попали Египет, Марокко и Тунис — страны, откуда в ЕС можно приплыть на лодке через Средиземное море. А также Косово, Индия, Бангладеш и Колумбия. Колумбийцы — четвертая по численности группа просителей убежища в ЕС после сирийцев, венесуэльцев и афганцев. А граждане Бангладеш — на шестом месте.

Кроме того, «безопасными» признаны все кандидаты на присоединение к ЕС, включая Молдову, Грузию, Турцию (пятое место по числу беженцев) и Украину. Однако Украина попадает под одно из исключений — для стран, на территории которых идет война.

«Карательные и бесчеловечные меры»

Правозащитникам давно не нравится миграционная реформа ЕС. На этой неделе Amnesty International назвала согласованную министрами политику высылки беженцев в безопасные страны «карательными мерами, которые приведут к беспрецедентному лишению гражданских прав только на основании миграционного статуса».

«Позиция министров ЕС свидетельствует об упорном и ошибочном стремлении любой ценой усилить депортации, рейды, слежку и задержания, — сказала представитель Amnesty Оливия Сундберг Диез. — К тому же ЕС продолжает настаивать на открытии бесчеловечных и бессмысленных офшорных центров депортации за пределами ЕС, что нарушает международное право».

Право это устарело, отвечают правозащитникам инициаторы их пересмотра. Нынешние рецепты приведут к краху нынешнего политического устройства на континенте.

«Лучший способ бороться с силами ненависти и раздора — показать, что проблему можно решить инструментами прогрессивной политики, проводимой традиционными политическими силами. Если власти не будут учитывать интересы своих граждан, победу одержат популисты», — написали в совместной статье премьер председательствующей в ЕС Дании Метте Фредериксен и лидер покинувшей ЕС Британии Кир Стармер.

«Люди хотят от властей, чтобы мы контролировали, кто приезжает в страну и кто здесь остается, и делали это на наших собственных условиях», — обратились они к другим европейцам перед заседанием министров юстиции стран Совета Европы в Страсбурге на этой неделе.

«Мир изменился»

«Мы всегда будем защищать тех, кто бежит от войны и террора. Однако мир изменился, и процессы предоставления убежища должны измениться вместе с ним», — уверены Фредериксен и Стармер.

Приток беженцев — главная головная боль Стармера и основная причина того, что в Британии самой популярной партией сейчас является антииммигрантская Reform UK Найджела Фараджа — большого поклонника и протеже Дональда Трампа.

Трамп давно критиковал Европу, но в последние дни и вовсе перешел в атаку. Сначала его администрация обнародовала новую стратегию национальной безопасности, в которой прямо пообещала «организовать сопротивление» нынешним европейским властям, чтобы они отказались от текущей миграционной политики, которая, по мнению Белого дома, угрожает «исчезновением европейской цивилизации» в ближайшие 20 лет, а то и раньше.

А на этой неделе Трамп дал интервью Politico, в котором сказал, что Лондон и Париж уже находятся под гнетом мигрантов с Ближнего Востока и из Африки и что при нынешней политике некоторые европейские государства «потеряют жизнеспособность». Трамп пообещал лично способствовать смене власти в европейских странах и поддерживать кандидатов, «которые не нравятся многим европейцам», вроде Виктора Орбана в Венгрии.

Британец Найджел Фарадж вообще обещает денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека, как это сделала Россия после вторжения в Украину.

Чтобы не допустить победы политиков с такими идеями, конвенцию нужно реформировать, уверен Стармер. В частности, он предлагает пересмотреть статью 3, которая позволяет просить убежище тем, кому на родине угрожает «обращение, унижающее их достоинство», и статью 8 о «праве на уважение личной и семейной жизни», которая позволяет мигрантам привозить с собой семьи.

Прислушаются ли к Стармеру страны-участники Европейской конвенции о правах человека, станет ясно лишь в следующем году.

«Это лишь начало процесса, основанного на консенсусе, потому что консенсус — единственный способ добиться прогресса», — сказал после встречи министров в Страсбурге генсек Совета Европы Ален Берсе.