На трассе под Марупе столкнулись мусоровоз и автобус (ВИДЕО)

По данным Государственной полиции, на шоссе столкнулись грузовик “Scania” и автобус “Iveco”.

На место происшествия прибыли спасатели, полиция и скорая помощь. Медики осмотрели нескольких человек, но госпитализация не потребовалась.

Движение на участке было временно ограничено, причины аварии выясняются.

По словам очевидцев, авария произошла, когда автобус собирался повернуть налево на дорогу в Бебербеки. Мусоровоз стоял у обочины перед перекрёстком, где находился автобус. Между ними проскользнула фура, которая успела проехать, но автобус шёл слишком близко за ней и не успел затормозить.

В результате автобус врезался в мусоровоз, толкнув его примерно на три метра вперёд.

«Хорошо, что удар пришёлся по мусоровозу, а не по автобусу — иначе тот вылетел бы на встречную полосу, и всё закончилось бы гораздо хуже», — рассказал очевидец.По его словам, прямо перед местом столкновения находились две автобусные остановки — одна возле “Lāču ceptuve”, другая в двадцати пяти метрах дальше.

«Хорошо, что в тот момент никто не стоял на выход, иначе могло быть бедствие», — добавил он.

Известно, что водитель автобуса находился в состоянии шока и отказался от госпитализации.

«Я бы на его месте проверил колени — после такого удара неизвестно, что с суставами», — отметил очевидец.