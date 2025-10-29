Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Октября Завтра: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis
Доступность

На трассе под Марупе столкнулись мусоровоз и автобус (ВИДЕО)

Редакция PRESS 29 октября, 2025 13:49

Важно 0 комментариев

Утром во вторник в Марупском крае на Лиепайском шоссе произошло ДТП с участием мусоровоза и пассажирского автобуса, сообщает агентство LETA.

По данным Государственной полиции, на шоссе столкнулись грузовик “Scania” и автобус “Iveco”.

На место происшествия прибыли спасатели, полиция и скорая помощь. Медики осмотрели нескольких человек, но госпитализация не потребовалась.

Движение на участке было временно ограничено, причины аварии выясняются.

По словам очевидцев, авария произошла, когда автобус собирался повернуть налево на дорогу в Бебербеки. Мусоровоз стоял у обочины перед перекрёстком, где находился автобус. Между ними проскользнула фура, которая успела проехать, но автобус шёл слишком близко за ней и не успел затормозить.

В результате автобус врезался в мусоровоз, толкнув его примерно на три метра вперёд.

«Хорошо, что удар пришёлся по мусоровозу, а не по автобусу — иначе тот вылетел бы на встречную полосу, и всё закончилось бы гораздо хуже», — рассказал очевидец.По его словам, прямо перед местом столкновения находились две автобусные остановки — одна возле “Lāču ceptuve”, другая в двадцати пяти метрах дальше.

«Хорошо, что в тот момент никто не стоял на выход, иначе могло быть бедствие», — добавил он.

Известно, что водитель автобуса находился в состоянии шока и отказался от госпитализации.

«Я бы на его месте проверил колени — после такого удара неизвестно, что с суставами», — отметил очевидец.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:45 29.10.2025
Минсообщений отказался списать долг Вентспилсского порта
Bitnews.lv 33 минуты назад
1 миллиард евро на служебные пенсии к 2050 году
Bitnews.lv 50 минут назад
Экологи: ЕС оставит Балтийское море без рыбы
Bitnews.lv 54 минуты назад
Банк призывает экономить
Bitnews.lv 2 часа назад
Венгрия: да будет саммит, будет!
Sfera.lv 3 часа назад
Балтия: бум новых авто
Sfera.lv 4 часа назад
Рига: приглашают бесплатно проверить уровень сахара
Sfera.lv 4 часа назад
Испания: тонны кокса на Канарах
Sfera.lv 1 день назад

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Киноафиша 16:29

Киноафиша 0 комментариев

Читать
Загрузка

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир 0 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Читать

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Читать

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Читать

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Читать

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Новости Латвии 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Читать

В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Читать