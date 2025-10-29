ЕС запретил европейским турфирмам организовывать поездки в Россию

Согласно новому пакету санкций, который уже вступил в силу, европейские турфирмы больше не могут организовывать туры в Россию.

"19-й пакет санкций по большей части вступил в силу в прошлую пятницу. Это значит, что теперь запрещено предлагать туристические услуги, связанные с поездками или отдыхом в России", – пояснила вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Керли Вески.

Тем не менее некоторые фирмы все еще предлагают поездки в Россию. В интернете встречаются предложения поездок в Калининград, а также новогодние туры в Москву и Санкт-Петербург, которые планируется провести в этом году.

"Если после вступления санкций в силу продолжать предлагать туристические услуги, это будет считаться их нарушением. Речь идет как об индивидуальных, так и о групповых поездках. Организация туров, автобусных поездок, услуг гида, проживания и других видов туризма, связанных с Россией, запрещена. Если туристические фирмы продолжат предоставлять такие услуги, это будет рассматриваться как нарушение санкций, и дело будет рассмотрено в соответствии с установленным порядком", – подчеркнула Вески.

Запрет не касается рейсовых автобусов и частных поездок. Также санкция не распространяется и на поездки в Белоруссию.