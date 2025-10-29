Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А что скажет президент: защитники Стамбульской конвенции имеют надежду

Редакция PRESS 29 октября, 2025 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В среду, 29 октября, около 18:00 люди соберутся у здания Сейма в Риге, чтобы выразить протест против предложения политиков выйти из Стамбульской конвенции. Один из организаторов акции, Беата Йоните, представительница центра «Марта», прогнозирует, что на акцию придут не менее 400 человек, рассказала она в программе «900 секунд» на телеканале TV3. По её мнению, люди наконец-то проснулись и поняли, что «это действительно происходит после голосования в прошлый четверг».

Беата Йоните, руководитель отдела правозащитной деятельности Центра «Марта», на вопрос, надеется ли она, что политики прислушаются к протестующим, ответила отрицательно. «Больших надежд нет, но, возможно, сила и количество людей, которые сегодня выйдут на улицы, смогут что-то изменить. Однако важно влиять на позицию партий, чтобы они не солидаризировались с этим популизмом и откровенной дезинформацией, а действовали в интересах нашей страны», — выразила надежду Йоните в интервью программе «900 секунд».

Но что плохого в выходе из Стамбульской конвенции? Главный минус выхода Латвии из Стамбульской конвенции, как отмечает Йоните, заключается в прекращении мониторинга за её реализацией. «Не будет ни мониторинга, ни надзора, ни других бонусов, которые даёт конвенция для эффективной борьбы с этой проблемой», — обрисовала будущее Йоните.

Она назвала международный мониторинг в борьбе с насилием надёжной опорой. Это означает, что к решению проблемы будут привлечены мировые эксперты, обладающие знаниями и передовым опытом, — люди, способные указать на недостатки в законодательстве, практике и профилактике.

"В других странах таких дискуссий [как у нас] просто не происходит. Они воспринимают это как несогласие нашей страны с целью конвенции. У конвенции только одна цель – борьба с насилием. Поэтому мы представляем себя внешнему миру как страну, которая теперь решила больше не бороться с насилием. Никаких других объяснений они от нас не примут, потому что им непонятен этот пузырь дезинформации, который по этому поводу распространяется – там вообще нет обсуждения гендера», - отмечает Йоните.

Йоните также отвергает утверждения Петравичи об идеологическом содержании Стамбульской конвенции. Представитель центра «Марта» поясняет, что каждое слово, включённое в международный документ, включая слово «гендер», которого боятся, относится исключительно к борьбе с насилием.

Как представитель центра «Марта», Йоните обещает не молчать, продолжать активно выступать за сохранение Стамбульской конвенции. «Мы всё равно будем проводить акции протеста, что ещё остаётся делать?», — говорит она.

В качестве дополнительного инструмента будет использоваться Конституционный суд, и они также будут ждать действий президента Латвии. В настоящее время готовится открытое письмо президенту, которое планируется отослать в ближайшее время.

