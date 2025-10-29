Поспешное и несправедливое решение: ассоциация частных школ обратилась к министру

Ассоциацию не устраивают предложенные МОН требования по минимальному количеству учеников в классах, согласно которым только те самоуправления и частные школы, которые выполнят этот критерий, смогут в дальнейшем получать государственное финансирование на оплату труда педагогов.

Например, в городах и густонаселенных пунктах в группах 1-3-х классов должно быть не менее 120 учеников, и столько же в следующих группах - 4-6-х, 7-9-х и 10-12-х классов.

Ассоциация считает эту инициативу "поспешной и несправедливой", так как инфраструктура частных школ и размеры учебных помещений в настоящее время не соответствуют данным критериям. Внесенные изменения потребуют от школ строительства более крупных зданий с просторными классами. "Это инвестиции на миллионы евро, не имеющие экономического обоснования, которые не может позволить себе ни одна частная школа в Латвии", - заявила председатель ассоциации Анна Ермаковича.

Как сообщалось, в октябре правительство поддержало проект поправок к закону об образовании, предусматривающий установление численности учащихся в группах классов и порядка финансирования школ.

Поправки дадут правительству возможность в сотрудничестве с социальными партнерами и учредителями образовательных учреждений разработать правила Кабинета министров, определяющие критерии доступности и качества образования.

Согласно законопроекту, государство больше не будет финансировать оплату труда педагогов, если школы не будут соответствовать установленным правительством количественным показателям по числу учеников в группах классов.

В таких случаях заработную плату педагогам будет выплачивать учредитель учебного заведения - самоуправление или частное лицо.

МОН поручено представить проекты правил для реализации реформы на рассмотрение правительства до 28 февраля 2026 года.