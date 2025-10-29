Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поспешное и несправедливое решение: ассоциация частных школ обратилась к министру

Редакция PRESS 29 октября, 2025 12:23

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийская ассоциация частных школ направила обращение министру образования и науки Даце Мелбарде с предложением встретиться и обсудить предложенную Министерством образования и науки (МОН) модель финансирования школ и расчета заработной платы педагогов "Программа в школе", сказано в заявлении ассоциации для СМИ.

Ассоциацию не устраивают предложенные МОН требования по минимальному количеству учеников в классах, согласно которым только те самоуправления и частные школы, которые выполнят этот критерий, смогут в дальнейшем получать государственное финансирование на оплату труда педагогов.

Например, в городах и густонаселенных пунктах в группах 1-3-х классов должно быть не менее 120 учеников, и столько же в следующих группах - 4-6-х, 7-9-х и 10-12-х классов.

Ассоциация считает эту инициативу "поспешной и несправедливой", так как инфраструктура частных школ и размеры учебных помещений в настоящее время не соответствуют данным критериям. Внесенные изменения потребуют от школ строительства более крупных зданий с просторными классами. "Это инвестиции на миллионы евро, не имеющие экономического обоснования, которые не может позволить себе ни одна частная школа в Латвии", - заявила председатель ассоциации Анна Ермаковича.

Как сообщалось, в октябре правительство поддержало проект поправок к закону об образовании, предусматривающий установление численности учащихся в группах классов и порядка финансирования школ.

Поправки дадут правительству возможность в сотрудничестве с социальными партнерами и учредителями образовательных учреждений разработать правила Кабинета министров, определяющие критерии доступности и качества образования.

Согласно законопроекту, государство больше не будет финансировать оплату труда педагогов, если школы не будут соответствовать установленным правительством количественным показателям по числу учеников в группах классов.

В таких случаях заработную плату педагогам будет выплачивать учредитель учебного заведения - самоуправление или частное лицо.

МОН поручено представить проекты правил для реализации реформы на рассмотрение правительства до 28 февраля 2026 года.

Довоенная Латвия: русский директор Латвийской Оперы

История и культура 16:45

История и культура 0 комментариев

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Загрузка

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Киноафиша 16:29

Киноафиша 0 комментариев

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир 0 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Новости Латвии 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

