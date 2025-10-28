«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля»

Как сообщалось ранее, экс-глава страны написала в социальной сети Х:

«В моих глазах любой депутат Сейма, который проголосует за денонсацию Стамбульской конвенции, тем самым докажет, что находится под влиянием путинской пропаганды. Здесь уже давно речь не идёт о содержании самой конвенции. Мы не должны выпадать из ядра европейских ценностей!» — высказывается Вике-Фрейберга.

На это депутат Рижской думы Рингольд Балодис отвечает на своей странице в Facebook:

"Как там в старом советском фильме «Бриллиантовая рука» легендарный Папанов говорил? — «Дёшево и эффективно?» Боже мой, как же это всё уже надоело! Неужели в эту Вальпургиеву ночь удастся поймать какую-нибудь заблудшую депутатскую душонку перед голосованием?"

Чтобы пояснить свое мнение, депутат сейма публикует незамысловатую картинку, смысл которой понятен и без перевода:

- Что вы делаете? Это наши общие деньги!

- Смотрите, среди вас агенты Кремля!

…Драка...

- Опять сработало!

И как говорилось в том самом фильме, который вспоминает Балодис, работает безотказно:

- Лёлик, это же не эстетично...

- Зато дешево, надежно и практично!