«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля»

Редакция PRESS 28 октября, 2025 20:27

Важно 0 комментариев

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

Как сообщалось ранее, экс-глава страны написала в социальной сети Х:
«В моих глазах любой депутат Сейма, который проголосует за денонсацию Стамбульской конвенции, тем самым докажет, что находится под влиянием путинской пропаганды. Здесь уже давно речь не идёт о содержании самой конвенции. Мы не должны выпадать из ядра европейских ценностей!» — высказывается Вике-Фрейберга.

На это депутат Рижской думы Рингольд Балодис отвечает на своей странице в Facebook:
"Как там в старом советском фильме «Бриллиантовая рука» легендарный Папанов говорил? — «Дёшево и эффективно?» Боже мой, как же это всё уже надоело! Неужели в эту Вальпургиеву ночь удастся поймать какую-нибудь заблудшую депутатскую душонку перед голосованием?"

Чтобы пояснить свое мнение, депутат сейма публикует незамысловатую картинку, смысл которой понятен и без перевода:
- Что вы делаете? Это наши общие деньги!
- Смотрите, среди вас агенты Кремля!
…Драка...
- Опять сработало!

И как говорилось в том самом фильме, который вспоминает Балодис, работает безотказно:
- Лёлик, это же не эстетично...
- Зато дешево, надежно и практично!

0 комментариев

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация "Vecāku organizācija mammām un tētiem" ("Родительская организация для мам и пап") и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

0 комментариев

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада "Strautiņš" пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения "Strautiņš" в Огрe в Facebook.

0 комментариев

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

0 комментариев

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

0 комментариев

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в "логово латвийских русских" с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

