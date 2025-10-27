Ужас у Памятника Свободы: тиктокер под «Катюшу» шокирует своими действиями

В редакцию обратился житель Латвии, заметивший видео, на котором русскоязычный молодой человек, будучи полуобнажённым, проявляет неуважение к Памятнику Свободы : он прыгает полуголым на памятник под аккомпанемент советской военной песни «Катюша» и песен, восхваляющих Россию. Этими действиями он «похвастался» на платформе TikTok.

Молодой человек попал в поле зрения Службы государственной безопасности за неуважение к главному символу Латвии.

Этот персонаж давно ищет дешёвой славы в интернете. Он, чаще всего появляясь в полуобнажённом виде, провоцирует людей в своих видео, ведёт себя неподобающим образом в магазинах и других общественных местах. Несколько компаний обратились в полицию по поводу хулиганских действий тиктокера .

В отношении данного лица возбуждено восемь дел об административных правонарушениях, по четырем из которых уже назначены наказания. Несмотря на назначенные наказания, лицо продолжило противоправные действия, в связи с чем принято решение о возбуждении уголовного дела. Расследование по возбужденному уголовному делу Государственной полицией завершено, материалы направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

