Bolt вводит функцию семейного профиля

29 октября, 2025 12:37

Бизнес

Поставщик услуг аренды транспортных средств общего пользования "Bolt" внедрил функцию "Семейный профиль", которая позволяет пользователю управлять поездками и оплачивать их, бронируя услугу для нескольких человек - до девяти, сообщили агентству ЛЕТА в компании "Bolt".

По данным компании, примерно 2-6% всех поездок на платформе оформляются от имени других людей, что ранее требовало ручной координации и передачи деталей поездки.

По мнению "Bolt", новая функция значительно упростит этот процесс: основной пользователь аккаунта сможет приглашать других людей в профиль, устанавливать ежемесячные лимиты расходов и получать уведомления в реальном времени.

Участники профиля смогут заказывать поездки самостоятельно, при этом основной владелец аккаунта сохраняет полный контроль за расходами.

Функция не изменяет политику "Bolt" в отношении требований к пользователям: каждый добавленный участник "Семейного профиля" должен иметь личный аккаунт "Bolt" и соответствовать минимальному возрасту - 18 лет. Это значит, что функцией нельзя воспользоваться с целью бронирования поездок для несовершеннолетних без сопровождающего.

"Bolt" отмечает, что функция будет особенно полезна опекунам и родственникам пожилых членов семьи, которые не пользуются смартфоном.

Данные показывают, что наибольший рост в использовании сервиса наблюдается среди людей старшего поколения, однако сложность приложения и требования к оплате ограничивают их возможности полноценного использования сервиса.

Функция "Семейный профиль" позволяет одному человеку управлять поездками и совершать платежи за других, отслеживать поездку в реальном времени, получать уведомления о начале или завершении поездки, а также при необходимости связываться с водителем или пассажиром в случае неожиданных изменений на маршруте или остановок.

 

Обновлено: 17:40 29.10.2025
