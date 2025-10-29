Bolt вводит функцию семейного профиля

По данным компании, примерно 2-6% всех поездок на платформе оформляются от имени других людей, что ранее требовало ручной координации и передачи деталей поездки.

По мнению "Bolt", новая функция значительно упростит этот процесс: основной пользователь аккаунта сможет приглашать других людей в профиль, устанавливать ежемесячные лимиты расходов и получать уведомления в реальном времени.

Участники профиля смогут заказывать поездки самостоятельно, при этом основной владелец аккаунта сохраняет полный контроль за расходами.

Функция не изменяет политику "Bolt" в отношении требований к пользователям: каждый добавленный участник "Семейного профиля" должен иметь личный аккаунт "Bolt" и соответствовать минимальному возрасту - 18 лет. Это значит, что функцией нельзя воспользоваться с целью бронирования поездок для несовершеннолетних без сопровождающего.

"Bolt" отмечает, что функция будет особенно полезна опекунам и родственникам пожилых членов семьи, которые не пользуются смартфоном.

Данные показывают, что наибольший рост в использовании сервиса наблюдается среди людей старшего поколения, однако сложность приложения и требования к оплате ограничивают их возможности полноценного использования сервиса.

Функция "Семейный профиль" позволяет одному человеку управлять поездками и совершать платежи за других, отслеживать поездку в реальном времени, получать уведомления о начале или завершении поездки, а также при необходимости связываться с водителем или пассажиром в случае неожиданных изменений на маршруте или остановок.