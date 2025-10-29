Вся власть украинскому парламенту? В латвийском Сейме циркулирует интересное предложение

Речь, конечно, идёт о Стамбульской конвенции (СК), вокруг которой уже проходили пикеты с глупыми лозунгами, давались вводящие в заблуждение интервью в отдельных СМИ и устраивались ссоры между депутатами. Однако Ирма Калниня, похоже, превзошла многих. Её предложение комментируют депутат Рижской думы Ринголдс Балодис (Латвия на первом месте), бывший премьер-министр Марис Гайлис, политолог Филипис Радевскис и депутат Сейма Гунарс Кутрис (Союз зелёных и крестьян).

Советуют внимательнее читать Конституцию

Ирма Калниня предлагает записать статью 2 законопроекта в такой редакции:

«Министерство иностранных дел может направить Генеральному секретарю Совета Европы уведомление о денонсации конвенции через семь дней после того, как закон о денонсации этой конвенции примет также парламент Украины».

Да, перечитаем ещё раз. Там действительно так и написано, хотя глазам своим трудно поверить. Первый вопрос: почему именно украинский парламент?

Ринголдс Балодис считает, что здесь есть два аспекта — политический и юридический.

«Партия "Новое Единство" всеми возможными способами пытается затормозить денонсацию Стамбульской конвенции. Сюда же можно отнести и заявление главы фракции Юревица о том, что денонсацию должны оценить службы госбезопасности. Это косвенно указывает на то, что у НЕ могут быть рычаги влияния на эти службы, и такие подозрения были давно», — рассуждает Балодис.

Говоря о предложении Калнини провести денонсацию «через семь дней после», Балодис иронизирует, что таким образом депутат пытается продемонстрировать своё политическое могущество.

«Если говорить о юридической стороне, то этот “ход” депутата Калнини — унижение латвийской государственности. Конечно, мы многое сделали для Украины, но в данном случае ставить её вперёд — неправильно. Мы не обязаны во всём копировать Украину. Там идёт война, у нас — нет. Это противоречит идее солидарности и логике. Я бы посоветовал ей почитать научную литературу и, конечно, Конституцию. И вспомнить, кому она давала депутатскую присягу — Латвии».

На вопрос, не сделал ли кто-то из коллег депутату замечание, что не стоит сочинять и «пускать в оборот» такие, мягко говоря, нелепости, Балодис отвечает:

«Это похоже на панику в "Новом Единстве". Во-первых, денонсация конвенции грозит финансовыми потерями для ряда общественных организаций, которые лоббирует НЕ; во-вторых, партия боится потерять влияние в правительстве — вплоть до его падения. Это паническая атака НЕ, а искать логику в панике — бессмысленно».

Может, отдать всю власть украинскому парламенту?

Бывший премьер-министр Марис Гайлис недоумевает по поводу предложения Ирмы Калнини.

«Прочитал и удивился. При чём здесь Украина? Почему не Бразилия или Япония? Хотя, возможно, это не смешно — всякое с людьми бывает, мне её просто жаль», — говорит Гайлис.

Он напомнил, что в интернете уже появлялся фрагмент этой истории: один из депутатов НЕ якобы принёс письмо от Верховной Рады Украины, в котором просили Латвию не выходить из Стамбульской конвенции.

«В итоге оказалось, что это вовсе не Рада, а несколько человек, подписавших упомянутое письмо. Вся эта история не имеет ничего общего ни с практикой, ни с логикой, ни с законодательством. Как вообще можно предлагать, чтобы Украина голосовала вместо нас? Латвия больше не суверенное государство? Надеюсь, что на голосовании в четверг денонсацию не сорвут», — сказал Гайлис.

Зачем нам свой парламент?

Филипис Раевскис иронизирует: «Может, тогда отдаём всю власть украинскому парламенту, а латвийский распускаем? Тогда Верховная Рада будет определять для нас законы и повестку дня. Конституция ясно говорит, что в Латвийской Республике суверенная власть принадлежит народу, который делегирует её Сейму.

Такое “предложение” Ирмы Калнини — прямое отрицание Конституции и народного суверенитета. Хотел бы услышать комментарий Яниса Чаксте, если бы он это увидел».

По словам Раевскиса, если отбросить эмоции, ситуация показывает глубокое отчаяние внутри "Нового Единства": «Если в партии не могут удержать своих членов от подобных нелепостей, стоит задуматься… А ещё заявление Юрьвица, что денонсация требует оценки служб безопасности! По сути, НЕ просто борется за то, чтобы “Прогрессивные” не покинули коалицию и чтобы НЕ не потеряла власть. Ведь НЕ — это кормовая база для “Прогрессивных”. Все они понимают, что сейчас серьёзные неприятности, а ожесточённая борьба за Стамбульскую конвенцию — лишь внешнее проявление этого отчаяния».

Есть ли у нас чувство собственного достоинства?

Гунарс Кутрис добавляет: «Во-первых, в суверенном государстве мы обычно не ссылаемся на действия или бездействие другой страны. Во-вторых, если мы считаем, что в нашей Конституции записаны ценные принципы, то именно мы должны их защищать — а не ждать, пока другая страна скажет, стоит ли их отстаивать. Мы уважаем себя и требуем, чтобы другие государства уважали нас. Предложение Ирмы Калнини связано с письмом группы украинских депутатов, но я бы им ответил: уважайте наш парламент и нашу Конституцию. Этого достаточно».