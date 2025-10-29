Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не измените ставки — в детсадах скоро некому будет работать! Глава профсоюза предупреждает

Редакция PRESS 29 октября, 2025 11:21

Мнения 0 комментариев

Если не изменить систему ставок и не укрепить команду поддержки, в детских садах скоро не останется, кому передать эстафету, предупредила глава профсоюза работников образования Инга Ванага. 

«Сегодня мы снова пытались убедить депутатов Сейма и представителей министерства, что необходимо пересмотреть ставки воспитателей в зависимости от количества детей. Сейчас один педагог фактически совмещает роли учителя, логопеда, психолога и социального педагога. Без команды поддержки это приводит к выгоранию и снижает качество образования каждого ребёнка», — подчеркнула Ванагa.

Обращаясь к коллегам, она отметила: «Пока нехватку педагогов ощущаете только вы и ваши семьи — потому что закрываете вакансии сверхурочной работой, пока сами заменяете логопедов и психологов, добиться перемен на национальном уровне будет почти невозможно. Может, стоит самим рассказать, как проходит ваш день? Тогда люди перестанут думать, что во время тихого часа вы просто пьёте кофе».

Профсоюз LIZDA представил в парламенте своё видение оптимального количества педагогических, вспомогательных и технических ставок для реализации дошкольных программ. По словам Ванаги, «существует большая неравномерность даже в пределах одного самоуправления».

Предложение основано на рекомендациях 2010 года, однако профсоюз готов их актуализировать.

Представитель Министерства образования Кристине Ниедре-Латхере подтвердила, что ведомство анализирует ситуацию и ищет решения с учётом финансовых возможностей, но пока воздерживается от комментариев.

Депутаты признали необходимость установить минимальные стандарты хотя бы для программ пятилеток и шестилеток, которые уже готовятся к школе. Рассмотрение вопроса продолжится после анализа данных министерства и получения отзывов педагогических ассоциаций.

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

