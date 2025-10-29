Не измените ставки — в детсадах скоро некому будет работать! Глава профсоюза предупреждает

«Сегодня мы снова пытались убедить депутатов Сейма и представителей министерства, что необходимо пересмотреть ставки воспитателей в зависимости от количества детей. Сейчас один педагог фактически совмещает роли учителя, логопеда, психолога и социального педагога. Без команды поддержки это приводит к выгоранию и снижает качество образования каждого ребёнка», — подчеркнула Ванагa.

Обращаясь к коллегам, она отметила: «Пока нехватку педагогов ощущаете только вы и ваши семьи — потому что закрываете вакансии сверхурочной работой, пока сами заменяете логопедов и психологов, добиться перемен на национальном уровне будет почти невозможно. Может, стоит самим рассказать, как проходит ваш день? Тогда люди перестанут думать, что во время тихого часа вы просто пьёте кофе».

Профсоюз LIZDA представил в парламенте своё видение оптимального количества педагогических, вспомогательных и технических ставок для реализации дошкольных программ. По словам Ванаги, «существует большая неравномерность даже в пределах одного самоуправления».

Предложение основано на рекомендациях 2010 года, однако профсоюз готов их актуализировать.

Представитель Министерства образования Кристине Ниедре-Латхере подтвердила, что ведомство анализирует ситуацию и ищет решения с учётом финансовых возможностей, но пока воздерживается от комментариев.

Депутаты признали необходимость установить минимальные стандарты хотя бы для программ пятилеток и шестилеток, которые уже готовятся к школе. Рассмотрение вопроса продолжится после анализа данных министерства и получения отзывов педагогических ассоциаций.