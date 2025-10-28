«Больше всего меня поразила статья на портале LSM об этом случае. Ну, понятно, если скорая не может приехать — она же не может телепортироваться туда за минуту. Но ожидать, что каждый прохожий сможет оказать медицинскую помощь, — это тоже слишком суровое требование», — сказал Крастиньш.

Он признал, что и сам не умеет оказывать первую помощь, и задал вопрос: стоит ли ожидать, что любой непрофессионал будет пытаться спасать людей?

«Что меня действительно шокировало — больница Тукумса находится всего в 300 метрах от места происшествия, и главный врач этой больницы заявил, что у них “нет такой функции и возможности” — выехать с медикаментами и оборудованием на рыночную площадь. Чего тогда ожидать от прохожих, если даже главный врач ближайшей больницы занимает такую позицию? Никто даже не попытался добежать туда. Не факт, что это спасло бы жизнь, но хотя бы первую помощь можно было оказать. Это — яркий пример формализма и даже цинизма, царящих в Латвии», — подчеркнул Крастиньш.