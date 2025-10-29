Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Октября Завтра: Elva, Elvijs, Elvis, Laimis, Laimonis
Доступность

«Целовалась с Путиным»: Домбрава припомнил Вике-Фрейберге поездку в Москву (1)

Редакция PRESS 29 октября, 2025 15:37

Важно 1 комментариев

После того как бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила в сети X, что депутаты, поддержавшие выход страны из Стамбульской конвенции, «оказались под влиянием путинской пропаганды», в латвийском сегменте интернета вспыхнула бурная дискуссия.

«В моих глазах любой депутат Сейма, который проголосует за денонсацию Стамбульской конвенции, тем самым докажет, что находится под влиянием путинской пропаганды.
Здесь уже давно не идёт речь о содержании самой конвенции.
Мы не можем выпадать из ядра европейских ценностей!», — написала Вике-Фрейберга.
Первым резко ответил депутат Янис Домбрава (Национальное объединение), написав: «Сказала дама, которая ездила целоваться с Путиным 9 мая и отдала ему территорию Латвии!»

 

Эта реплика вызвала лавину комментариев — от язвительных до аналитических.

Пользователь Līga назвала тон Домбравы «бравурным на пустом месте» и поинтересовалась, «как у НО с гибкостью позвоночника во все стороны».
Блогер deisa предположила, что депутат «ещё проспится и, возможно, удалит твит», но рекомендовала «сохранить его для напоминания перед выборами».

Часть комментаторов, напротив, встала на защиту бывшего президента. Пользователь counterbrange напомнил, что поездка Вике-Фрейберги в Москву в 2005 году проходила по приглашению Джорджа Буша и «стала частью широкой дипломатической кампании, направленной на смягчение кремлёвского давления».

Другие реагировали с иронией:

«Сказал политик из партии, единственное достижение которой — переименование нескольких улиц», — написал Ivars Broks.
«Заявление уровня Лаврова», — добавил Sandis Kurtišs.
Дискуссия продолжает набирать обороты.

Valdis @valdis12347: "У меня вопросик к NA. Когда голосовали против отмены налога на недвижимость
для единственного жилья, вы обещали в мае новые “суперпредложения”.
В каком году в мае их ждать?"

Guntis @GuntisGB: "Уберём хотя бы “Псков” и “Москва” с дорожных указателей —
тогда и можно будет злиться на тётю"

Mr.Negative @MGrundmanis: "Вам, с***м, чтобы отвезти Путину в подарок учебник истории, как ползти до Луны. Сравнивать геополитику тогда и сейчас —
уровень второго класса."

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 17:45 29.10.2025
Минсообщений отказался списать долг Вентспилсского порта
Bitnews.lv 34 минуты назад
Четверг в Латвии будет облачным
Bitnews.lv 44 минуты назад
Экологи: ЕС оставит Балтийское море без рыбы
Bitnews.lv 55 минут назад
Банк призывает экономить
Bitnews.lv 2 часа назад
Венгрия: да будет саммит, будет!
Sfera.lv 3 часа назад
Литва: за «летающие сигареты» будут давать срок
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: черта бедности — 2000 евро в месяц
Sfera.lv 6 часов назад
ЕС: вылов рыбы на Балтике ограничили
Sfera.lv 6 часов назад

Довоенная Латвия: русский директор Латвийской Оперы (1)

История и культура 16:45

История и культура 1 комментариев

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Читать
Загрузка

Билл Гейтс призвал перестать заморачиваться климатом и заняться серьёзными проблемами (1)

Мир 16:35

Мир 1 комментариев

Билл Гейтс считает, что изменение климата — это серьезная проблема, но она не приведет к концу цивилизации. Он полагает, что научные инновации помогут ее сдержать, и что настало время для «стратегического поворота» в глобальной борьбе с изменением климата: от сосредоточения внимания на ограничении роста температур к борьбе с бедностью и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.

Билл Гейтс считает, что изменение климата — это серьезная проблема, но она не приведет к концу цивилизации. Он полагает, что научные инновации помогут ее сдержать, и что настало время для «стратегического поворота» в глобальной борьбе с изменением климата: от сосредоточения внимания на ограничении роста температур к борьбе с бедностью и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.

Читать

Киноафиша 31 октября — 6 ноября (1)

Киноафиша 16:29

Киноафиша 1 комментариев

Читать

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО) (1)

Мир 16:21

Мир 1 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Читать

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО) (1)

Важно 16:14

Важно 1 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Читать

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии (1)

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 1 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Читать

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш (1)

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 1 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Читать