«В моих глазах любой депутат Сейма, который проголосует за денонсацию Стамбульской конвенции, тем самым докажет, что находится под влиянием путинской пропаганды.

Здесь уже давно не идёт речь о содержании самой конвенции.

Мы не можем выпадать из ядра европейских ценностей!», — написала Вике-Фрейберга.

Первым резко ответил депутат Янис Домбрава (Национальное объединение), написав: «Сказала дама, которая ездила целоваться с Путиным 9 мая и отдала ему территорию Латвии!»

Teica kundzīte, kura brauca bučoties ar Putinu 9.maijā un atdeva Putinam Latvijas teritoriju! https://t.co/d7PbEYz2Jc — Jānis Dombrava (@janisdombrava) October 28, 2025

Эта реплика вызвала лавину комментариев — от язвительных до аналитических.

Пользователь Līga назвала тон Домбравы «бравурным на пустом месте» и поинтересовалась, «как у НО с гибкостью позвоночника во все стороны».

Блогер deisa предположила, что депутат «ещё проспится и, возможно, удалит твит», но рекомендовала «сохранить его для напоминания перед выборами».

Часть комментаторов, напротив, встала на защиту бывшего президента. Пользователь counterbrange напомнил, что поездка Вике-Фрейберги в Москву в 2005 году проходила по приглашению Джорджа Буша и «стала частью широкой дипломатической кампании, направленной на смягчение кремлёвского давления».

Другие реагировали с иронией:

«Сказал политик из партии, единственное достижение которой — переименование нескольких улиц», — написал Ivars Broks.

«Заявление уровня Лаврова», — добавил Sandis Kurtišs.

Дискуссия продолжает набирать обороты.

Valdis @valdis12347: "У меня вопросик к NA. Когда голосовали против отмены налога на недвижимость

для единственного жилья, вы обещали в мае новые “суперпредложения”.

В каком году в мае их ждать?"

Guntis @GuntisGB: "Уберём хотя бы “Псков” и “Москва” с дорожных указателей —

тогда и можно будет злиться на тётю"

Mr.Negative @MGrundmanis: "Вам, с***м, чтобы отвезти Путину в подарок учебник истории, как ползти до Луны. Сравнивать геополитику тогда и сейчас —

уровень второго класса."