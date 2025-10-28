Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
По Латвии расползается лептоспироз: врачи бьют тревогу

28 октября, 2025 13:49

В Латвии растёт число случаев заражения собак лептоспирозом, предупредила Латвийская ассоциация ветеринарных врачей (LVB). Только в клинике Pet City с августа зафиксировано 11 случаев, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

Не все диагнозы подтверждены лабораторно, однако симптомы и течение болезни однозначно указывают на лептоспироз.

«Этим летом и осенью ветеринары фиксируют больше случаев, чем обычно. Pet City уже уведомила об этом Продовольственно-ветеринарную службу (PVD), которая проведёт эпидемиологическое расследование. Важно следить за вакцинацией собак, особенно в районах с высоким риском заражения», — подчеркнул председатель LVB Илмарс Дуритис.

По данным ассоциации, среди заболевших и погибших животных есть как привитые, так и невакцинированные. Защита, обеспечиваемая вакциной, длится около года. В зонах риска, где животные часто контактируют с водой или грызунами, ревакцинацию следует проводить чаще — раз в полгода.

LVB призывает владельцев проверить, когда питомец в последний раз был привит.

«Если вакцинация проводилась более года назад, её нужно повторить. При высоком риске заражения — каждые шесть месяцев», — напомнил Дуритис.
Он также отметил, že больные животные могут выделять возбудителя болезни — спироxету — неделями после заражения, а некоторые становятся хроническими носителями. Чтобы снизить риск распространения инфекции, рекомендуется проводить дератизацию и не допускать размножения грызунов.

Первые признаки заболевания у собак: высокая температура, рвота, вялость. Позже проявляется желтизна слизистых и кожи. В таких случаях необходимо немедленно обратиться к ветеринару и строго соблюдать личную гигиену.

Лептоспироз — острая инфекция, передаваемая в основном грызунами. Болезнь опасна и для человека. Риск заражения возрастает с наступлением холодов, когда крысы и мыши перебираются в тёплые помещения — дома и хозяйственные постройки.

Животные и люди заражаются при контакте с мочой грызунов, через загрязнённую воду или влажную почву. Возбудитель может сохраняться на поверхностях длительное время, особенно во влажной среде.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в этом году в Латвии зарегистрированы 29 случаев лептоспироза у людей, один пациент скончался.

«Большинство заражённых сообщали о контакте с грызунами или с загрязнённой ими средой — например, при работе в саду или на приусадебных участках», — отметили специалисты центра.

SPKC советует использовать перчатки, сапоги и защитную одежду при работах в саду или уходе за животными, а также тщательно мыть руки после контакта с влажной землёй или животными.


Обновлено: 15:50 28.10.2025
Аналитик, предсказавший войну в Украине, выдал новый шокирующий прогноз

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

Загрузка

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

