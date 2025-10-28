По Латвии расползается лептоспироз: врачи бьют тревогу

Не все диагнозы подтверждены лабораторно, однако симптомы и течение болезни однозначно указывают на лептоспироз.

«Этим летом и осенью ветеринары фиксируют больше случаев, чем обычно. Pet City уже уведомила об этом Продовольственно-ветеринарную службу (PVD), которая проведёт эпидемиологическое расследование. Важно следить за вакцинацией собак, особенно в районах с высоким риском заражения», — подчеркнул председатель LVB Илмарс Дуритис.

По данным ассоциации, среди заболевших и погибших животных есть как привитые, так и невакцинированные. Защита, обеспечиваемая вакциной, длится около года. В зонах риска, где животные часто контактируют с водой или грызунами, ревакцинацию следует проводить чаще — раз в полгода.

LVB призывает владельцев проверить, когда питомец в последний раз был привит.

«Если вакцинация проводилась более года назад, её нужно повторить. При высоком риске заражения — каждые шесть месяцев», — напомнил Дуритис.

Он также отметил, že больные животные могут выделять возбудителя болезни — спироxету — неделями после заражения, а некоторые становятся хроническими носителями. Чтобы снизить риск распространения инфекции, рекомендуется проводить дератизацию и не допускать размножения грызунов.

Первые признаки заболевания у собак: высокая температура, рвота, вялость. Позже проявляется желтизна слизистых и кожи. В таких случаях необходимо немедленно обратиться к ветеринару и строго соблюдать личную гигиену.

Лептоспироз — острая инфекция, передаваемая в основном грызунами. Болезнь опасна и для человека. Риск заражения возрастает с наступлением холодов, когда крысы и мыши перебираются в тёплые помещения — дома и хозяйственные постройки.

Животные и люди заражаются при контакте с мочой грызунов, через загрязнённую воду или влажную почву. Возбудитель может сохраняться на поверхностях длительное время, особенно во влажной среде.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в этом году в Латвии зарегистрированы 29 случаев лептоспироза у людей, один пациент скончался.

«Большинство заражённых сообщали о контакте с грызунами или с загрязнённой ими средой — например, при работе в саду или на приусадебных участках», — отметили специалисты центра.

SPKC советует использовать перчатки, сапоги и защитную одежду при работах в саду или уходе за животными, а также тщательно мыть руки после контакта с влажной землёй или животными.



Заголовок: 56 знаков