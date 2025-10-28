Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 28. Октября Завтра: Antonina, Ninona, Nina, Oksana
Доступность

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Редакция PRESS 28 октября, 2025 14:20

Важно 0 комментариев

LETA

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

Ведомство уточнило, что оператор в дальнейшем устранил основные замечания и с 24 октября внедрил систему проверки возраста и личности пользователей. Проверка теперь осуществляется с помощью цифрового инструмента, который сканирует документ, сравнивает его с фото пользователя и автоматически определяет возраст.

«Главный риск устранён — услуга больше недоступна детям. Мы призываем и других операторов микромобильности внедрять надёжные методы проверки возраста как можно скорее. Мы будем за этим следить», — заявила директор PTAC Заига Лиепиня.

Сейчас Европейская комиссия работает над созданием общеевропейского приложения для верификации возраста, которое позволит унифицировать требования во всех странах ЕС. По оценке PTAC, большинство латвийских онлайн-платформ до сих пор не обеспечивают реальную проверку возраста, ограничиваясь самодекларацией пользователя.

«Отметка “мне есть 18 лет” не может считаться достаточной защитой. ЕС-приложение поможет ограничить доступ несовершеннолетних к неподходящему контенту и услугам», — подчеркнули в PTAC.

Ранее, 20 октября, ведомство потребовало от Ride временно прекратить работу после трагедии, в результате которой две несовершеннолетние девушки погибли, пересекав железнодорожный переезд на арендованных электровелосипедах. Возобновление деятельности разрешалось только после внедрения надёжных механизмов проверки возраста.

Компания представила свои решения, однако изначально их сочли недостаточными. Только после доработки системы и повторного согласования PTAC разрешил Ride возобновить работу.

«Мы ввели дополнительные меры безопасности и не видели оснований для полного запрета. Все новые инструменты согласованы с PTAC», — заявил исполнительный директор Ride Эдгарс Якобсонс.

Сейчас PTAC проводит проверку всех сервисов микромобильности в стране, чтобы оценить их соответствие требованиям безопасности и транспортного законодательства.

Компания Ride Mobility зарегистрирована в 2019 году, её уставный капитал — 2800 евро. Владельцем является Эдгарс Якобсонс. В 2024 году фирма отчиталась о выручке в 1,15 млн евро и прибыли в 236 тысяч евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:50 28.10.2025
Что ждёт латвийцев в 2026 году — повышение, послабления или новые налоги?
Bitnews.lv только что
Латвия: у известного хоккеиста будут Три звезды
Sfera.lv 56 минут назад
Поторопитесь с реновацией: льготы скоро кончатся
Bitnews.lv 1 час назад
ЕС: переход границ становится опаснее
Sfera.lv 3 часа назад
В ТЦ “Origo” открывается новая зона питания “POSTe”
Bitnews.lv 3 часа назад
Работодатели и профсоюзы спорят о сверхурочных
Bitnews.lv 3 часа назад
Фермер: 1,5 евро за латвийские яблоки — это не дорого
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: лампы заменят – за миллион
Sfera.lv 8 часов назад

Аналитик, предсказавший войну в Украине, выдал новый шокирующий прогноз

Выбор редакции 14:49

Выбор редакции 0 комментариев

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

Читать
Загрузка

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Важно 14:38

Важно 0 комментариев

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Читать

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Важно 14:28

Важно 0 комментариев

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Читать

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Важно 14:27

Важно 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Читать

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Важно 14:26

Важно 0 комментариев

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Читать

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Читать