Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Ведомство уточнило, что оператор в дальнейшем устранил основные замечания и с 24 октября внедрил систему проверки возраста и личности пользователей. Проверка теперь осуществляется с помощью цифрового инструмента, который сканирует документ, сравнивает его с фото пользователя и автоматически определяет возраст.

«Главный риск устранён — услуга больше недоступна детям. Мы призываем и других операторов микромобильности внедрять надёжные методы проверки возраста как можно скорее. Мы будем за этим следить», — заявила директор PTAC Заига Лиепиня.

Сейчас Европейская комиссия работает над созданием общеевропейского приложения для верификации возраста, которое позволит унифицировать требования во всех странах ЕС. По оценке PTAC, большинство латвийских онлайн-платформ до сих пор не обеспечивают реальную проверку возраста, ограничиваясь самодекларацией пользователя.

«Отметка “мне есть 18 лет” не может считаться достаточной защитой. ЕС-приложение поможет ограничить доступ несовершеннолетних к неподходящему контенту и услугам», — подчеркнули в PTAC.

Ранее, 20 октября, ведомство потребовало от Ride временно прекратить работу после трагедии, в результате которой две несовершеннолетние девушки погибли, пересекав железнодорожный переезд на арендованных электровелосипедах. Возобновление деятельности разрешалось только после внедрения надёжных механизмов проверки возраста.

Компания представила свои решения, однако изначально их сочли недостаточными. Только после доработки системы и повторного согласования PTAC разрешил Ride возобновить работу.

«Мы ввели дополнительные меры безопасности и не видели оснований для полного запрета. Все новые инструменты согласованы с PTAC», — заявил исполнительный директор Ride Эдгарс Якобсонс.

Сейчас PTAC проводит проверку всех сервисов микромобильности в стране, чтобы оценить их соответствие требованиям безопасности и транспортного законодательства.

Компания Ride Mobility зарегистрирована в 2019 году, её уставный капитал — 2800 евро. Владельцем является Эдгарс Якобсонс. В 2024 году фирма отчиталась о выручке в 1,15 млн евро и прибыли в 236 тысяч евро.