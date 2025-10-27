Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии проводится военный эксперимент НАТО: предупреждение жителям

Редакция PRESS 27 октября, 2025 16:51

LETA

С 27 октября по 7 ноября на военной базе в Адажи, а также в виртуальном формате в нескольких странах НАТО, пройдёт крупнейший на сегодняшний день эксперимент по испытанию и развитию новых оборонных технологий Альянса — «Цифровой позвоночник» (DiBaX). Об этом сообщило Министерство обороны Латвии.

DiBaX — это единственный эксперимент НАТО в области военных технологий такого масштаба, который уже четвёртый год подряд проводится именно в Латвии. В 2025 году акцент будет сделан на использование беспилотных систем в сложных боевых условиях, а также на применение искусственного интеллекта для распознавания целей и анализа обстановки.

Цифровая инфраструктура играет решающую роль в обеспечении многоуровневых операций НАТО — на суше, на море, в воздухе, космосе и киберпространстве, создавая единую систему взаимодействия между различными подразделениями. В ходе DiBaX будут демонстрироваться и тестироваться новейшие технологические решения, а также проверяться возможности их практического внедрения для повышения совместимости и эффективности союзных сил.

Эксперимент проводится в сотрудничестве с Командованием трансформации НАТО, Министерством обороны Латвии и Национальными вооружёнными силами, при участии компании LMT, которая выступает интегратором проекта и обеспечивает современную 5G-тестовую среду.

Важно для жителей: Министерство обороны предупреждает, что в период с 27 октября по 7 ноября на территории Латвии, включая приграничные районы с Эстонией, будут проходить плановые полёты различных типов беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие при их наблюдении и следить за официальной информацией на страницах Latvijas Armija в X и Facebook.

«А он мне такой: «Здороваться не учили!!!» Рассказ пассажирки о прерванной поездке на такси Bolt

Важно 21:09

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

Домбрава услышал, что его партию называют «нациками», и жутко оскорбился

Важно 20:56

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Вот это прорыв! МИД ЛР готов укреплять диалог с Бангладешем и Доминиканой

Важно 20:30

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

“Мы перешли на e-счета, чтобы и за это доплачивать?” — журналистку возмутила практика Рижской думы

Важно 19:53

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Для настроения 19:28

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

«Радоваться чему-то столь жалкому?» Ашараденс возмутил общественность

Важно 18:55

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети "X". Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

Закрытие границы может стоить десятки миллионов евро: Литва

Мир 18:49

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

