В Латвии проводится военный эксперимент НАТО: предупреждение жителям

DiBaX — это единственный эксперимент НАТО в области военных технологий такого масштаба, который уже четвёртый год подряд проводится именно в Латвии. В 2025 году акцент будет сделан на использование беспилотных систем в сложных боевых условиях, а также на применение искусственного интеллекта для распознавания целей и анализа обстановки.

Цифровая инфраструктура играет решающую роль в обеспечении многоуровневых операций НАТО — на суше, на море, в воздухе, космосе и киберпространстве, создавая единую систему взаимодействия между различными подразделениями. В ходе DiBaX будут демонстрироваться и тестироваться новейшие технологические решения, а также проверяться возможности их практического внедрения для повышения совместимости и эффективности союзных сил.

Эксперимент проводится в сотрудничестве с Командованием трансформации НАТО, Министерством обороны Латвии и Национальными вооружёнными силами, при участии компании LMT, которая выступает интегратором проекта и обеспечивает современную 5G-тестовую среду.

Важно для жителей: Министерство обороны предупреждает, что в период с 27 октября по 7 ноября на территории Латвии, включая приграничные районы с Эстонией, будут проходить плановые полёты различных типов беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие при их наблюдении и следить за официальной информацией на страницах Latvijas Armija в X и Facebook.