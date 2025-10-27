Домбрава услышал, что его партию называют «нациками», и жутко оскорбился

На вопрос Зелмениса, а чего это он критикует власть. разве не были представители «нациков» министрами здравоохранения в 1990-е, Домбрава взорвался: "нацики» [в Латвии] были в период с 1941 по 1945 год. «Не произноси таких слов! Не произноси! Жалко. Ты же юрист?» - крикнул он.

Зелменис попытался объяснить, что так на жаргоне называют Национальное объединение, на что Домбрава ответил: «Юрист нашёлся! Фу!»

Домбрава не понимал, какое отношение министры Национального объединения имеют к «нацикам», но Зелменис спросил, неужели он впервые слышит, что его партию так называют.