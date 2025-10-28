Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Аналитик, предсказавший войну в Украине, выдал новый шокирующий прогноз

Neatkarīgā Rīta Avīze 28 октября, 2025 12:00

0 комментариев

Когда в 2015 году директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Виторио Хесле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, ему поверили лишь немногие. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Североатлантического договора, или НАТО, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «BC Heights».

В своей речи в Бостонском колледже Хесле подчеркнул, что непоследовательность политики США в отношении конфликта создает опасную неопределенность. «Если Америка покинет НАТО, НАТО распадется», — отметил он, подчеркнув, что нынешний президент США Дональд Трамп продемонстрировал непоследовательную позицию в вопросе принципов международной безопасности.

Аналитик объясняет, что война между Россией и Украиной имеет глубокие политические корни, связанные с унижением России после холодной войны и желанием Владимира Путина отомстить. Он проводит параллели между политической ситуацией в России в 1990-х годах и ситуацией в Германии в 1920-х годах, указывая, что сочетание военного ресентимента, концентрации власти и массовой мобилизации может привести к еще одному полномасштабному конфликту.

«Будет массовая месть», — предупредил Хесле, подчеркнув, что вторжение в Украину в феврале 2022 года является ответом Москвы на это унижение. Он добавил, что Россия столкнулась с сильным сопротивлением со стороны Украины, международной помощью Киеву и нежеланием Китая открыто поставлять военное оборудование.

Политический аналитик предупреждает, что война находится в начальной стадии потенциально более широкого международного конфликта и наивно надеяться, что НАТО сама решит эту проблему. Хесле призывает международное сообщество рассмотреть глубокие политические причины конфликта и подготовиться к возможным широким последствиям.

Во время своего президентства Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону. Перед переизбранием он угрожал выйти из альянса, если страны-члены не увеличат финансирование обороны.

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

