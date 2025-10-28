В своей речи в Бостонском колледже Хесле подчеркнул, что непоследовательность политики США в отношении конфликта создает опасную неопределенность. «Если Америка покинет НАТО, НАТО распадется», — отметил он, подчеркнув, что нынешний президент США Дональд Трамп продемонстрировал непоследовательную позицию в вопросе принципов международной безопасности.

Аналитик объясняет, что война между Россией и Украиной имеет глубокие политические корни, связанные с унижением России после холодной войны и желанием Владимира Путина отомстить. Он проводит параллели между политической ситуацией в России в 1990-х годах и ситуацией в Германии в 1920-х годах, указывая, что сочетание военного ресентимента, концентрации власти и массовой мобилизации может привести к еще одному полномасштабному конфликту.

«Будет массовая месть», — предупредил Хесле, подчеркнув, что вторжение в Украину в феврале 2022 года является ответом Москвы на это унижение. Он добавил, что Россия столкнулась с сильным сопротивлением со стороны Украины, международной помощью Киеву и нежеланием Китая открыто поставлять военное оборудование.

Политический аналитик предупреждает, что война находится в начальной стадии потенциально более широкого международного конфликта и наивно надеяться, что НАТО сама решит эту проблему. Хесле призывает международное сообщество рассмотреть глубокие политические причины конфликта и подготовиться к возможным широким последствиям.

Во время своего президентства Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону. Перед переизбранием он угрожал выйти из альянса, если страны-члены не увеличат финансирование обороны.