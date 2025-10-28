Как происходит строительство единой нации в Латвии: Чекушин

1. Насильственно перевели школы и детсады на обучение только на латышском. Это ухудшило качество обучения, но кого ж волнуют чужие дети. Более того, изучение русского языка как иностранного тоже хотят убрать. Минобразования ещё в 2022 г. объявляло - с 2026/27 вместо русского школы должны предлагать языки ЕС.

2. Из предвыборных кампаний убрали русский язык. (22.06.2023 приняты окончательные поправки к Закону о предвыборной агитации - оплаченная агитация и материалы в СМИ/наружке/печатных и онлайн-объявлениях в период кампании должны быть на государственном языке.)

3. Языковой экзамен для части граждан РФ с ПМЖ, за несдачу которого - депортация. Стоит понимать, что большая часть этих людей - это пенсионеры в возрасте, которые большую часть своей жизни прожили в Латвии, где имеют уже детей и внуков.

4. Ограничения русскоязычного вещания и контента. В 2023 году в утверждённой «Концепции нацбезопасности» прописали ориентацию LTV/LR на контент "только на латышском и языках европейского культурного пространства". А с 1.01.2026 - фактический выход русскоязычных программ из линейного эфира. Помимо этого, был запрещён даже оппозиционный телеканал "Дождь", что подтверждает политику выдавливания русскоязычного медиа из местного пространства под любыми предлогами.

5. Были приняты законы о сносе памятников ВОВ на территории Латвии. Захоронения при этом пока что обязались не трогать. Но разговоры уже идут и о том, чтобы заняться и оными.

6. Отдельным пунктом стоит выделить закон о поддержке агрессии России против Украины. Который на практике получил очень "творческое" применение. По факту - запрещены массовые мероприятия 9 мая (святого праздника для русского человека). Штрафы за неправильную ленточку, звёздочку или даже песню.

7. Уже со следующего года сниженную - пятипроцентную - ставку налога на добавленную стоимость (НДС) нельзя будет применять к СМИ и книгам, изданным в том числе на русском языке. Для изданий на русском языке будет применяться стандартная ставка налога - 21%.

8. В банкоматах запретили использование русского языка. А чуть позже произошло усиление требований "только латышский" в частном секторе. В 2025 г. приняты поправки к Закону о кредитных учреждениях и там закреплён приоритет использования гос. языка в банках и финсекторе. Практически это сужает предложение обслуживания на русском.

9. В публичном пространстве и даже с трибун Сейма идёт постоянное оскорбление русскоязычных сограждан. Все службы правопорядка закрывают на это глаза. Редкие попытки добиться справедливости (см. например попытки Натальи Аболы наказать Гинта Земитанса за то, что последний в комментариях предлагал её ликвидировать народными силами) - не приводят ни к каким результатам. Таким образом подпитывается чувство безнаказанности. И одновременно с этим полиция безопасности готова достать гражданина Латвии из Швейцарии за то что тот в поезде оскорблял попутчиков-украинцев.

Ситуация не стоит на месте и продолжает развиваться. Буллинг пенсионеров - пациентов медицинских учреждений со стороны национально озабоченных кадров, за то что те посмели обратиться в регистратуру на русском. Буллинг русскоязычных детей и их родителей за то что они не поспевают за законами.

Придумывание новых законов - как бы и где бы ещё запретить использовать русский язык.

Как мы видим, для интеграции, сплочения и единой нации делается очень, очень, очень много.

Латышскоязычный сегмент бывшего Твиттера, а ныне сети-Х, чувствует тренд и вкладывает свою лепту в дело. "Оккупанты", "дети оккупантов", "всех выслать", "чемодан вокзал" - там этого добра сегодня пруд пруди.

И людей пугает, что ЭТО всё становится вроде бы как нормой. Ведь слова со временем перерастают в действия. Это законы природы. И самое пугающее, что службы, ответственные за предотвращение вот этого всего - совершенно бездействуют. Для них уже, видимо, существуют правильные речи ненависти. И неправильные. И мы с вами на практике видим этому подтверждения.

А теперь давайте вместе подумаем и ответим, как на этом фоне должны трансформироваться настроения русскоязычных людей в Латвии? И как скоро мы такими темпами приблизимся к этому чудесному мигу - согласию в обществе?