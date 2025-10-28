«В моих глазах любой депутат Сейма, который проголосует за денонсацию Стамбульской конвенции, тем самым докажет, что находится под влиянием путинской пропаганды. Здесь уже давно речь не идёт о содержании самой конвенции. Мы не должны выпадать из ядра европейских ценностей!» — написала Вике-Фрейберга.

Заявление экс-президента прозвучало на фоне широких общественных и политических дискуссий вокруг участия Латвии в Стамбульской конвенции. 23 октября Сейм в первом чтении поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

За продвижение этого законопроекта проголосовали депутаты оппозиции и представители Союза “зеленых” и “крестьян” (ZZS), в то время как многие известные общественные деятели и организации назвали это решение шагом назад в защите прав женщин и отходом от европейских ценностей.