«Доказывают, что под влиянием путинской пропаганды»: Вике-Фрейберга (1)

Редакция PRESS 28 октября, 2025 16:10

Бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга резко высказалась в социальной сети X (бывший Twitter) по поводу инициативы в Сейме денонсировать Стамбульскую конвенцию. Она отметила, что такой шаг станет свидетельством влияния российской пропаганды и отдаления от европейских ценностей.

«В моих глазах любой депутат Сейма, который проголосует за денонсацию Стамбульской конвенции, тем самым докажет, что находится под влиянием путинской пропаганды. Здесь уже давно речь не идёт о содержании самой конвенции. Мы не должны выпадать из ядра европейских ценностей!» — написала Вике-Фрейберга.

Заявление экс-президента прозвучало на фоне широких общественных и политических дискуссий вокруг участия Латвии в Стамбульской конвенции. 23 октября Сейм в первом чтении поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

За продвижение этого законопроекта проголосовали депутаты оппозиции и представители Союза “зеленых” и “крестьян” (ZZS), в то время как многие известные общественные деятели и организации назвали это решение шагом назад в защите прав женщин и отходом от европейских ценностей.

Даешь «налог на сладкое»! Предлагается ввести акциз на вкусняшки (1)

Применить акцизный налог к продуктам с избыточным содержанием сахара — с таким предложением выступили организация "Vecāku organizācija mammām un tētiem" ("Родительская организация для мам и пап") и Институт общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня. В сюжете 360 TV Ziņas рассказывается, чем мотивирована эта инициатива и какие продукты в обозримом будущем могут подорожать.

И хлынул поток горячей воды! Работники детсада пережили сильный испуг (1)

«Сегодня утром, когда сотрудники детского сада "Strautiņš" пришли на работу, их ожидал сильный испуг и волнение — в одной из групп прорвало трубу с горячей водой. Сразу были вызваны электрики, чтобы отключить подачу электричества в затопленных помещениях и оценить уровень безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном утром на странице дошкольного учреждения "Strautiņš" в Огрe в Facebook.

НАТО должно сразу сбивать самолеты России в своем небе: мнение эксперта (1)

Российские дроны и самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать сразу «без дискуссии и без всех этих танцев», — сказал в интервью LSM+ немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге. По его мнению, именно из-за того, что страны НАТО отреагировали «неправильно с первого момента» на провокации РФ, Путин получил сигнал для дальнейших подобных действий, поэтому таких инцидентов будет больше. 

Это нормально: Минздрав не видит проблемы в разных ценах на лекарства (1)

Министерство здравоохранения рассмотрело возможность установления одинаковых цен на рецептурные лекарства во всех аптеках, однако пришло к выводу, что введение такой модели в Латвии не является необходимым, так как это не принесло бы значительной пользы для защиты здоровья населения и могло бы снизить конкуренцию. Об этом говорится в докладе министерства, который сегодня был рассмотрен в правительстве.

«Дешево и эффективно»: Балодис напомнил про трюк с «агентами Кремля» (1)

"Дешево и эффективно", - депутат Рижской думы Рингольд Балодис прокомментировал заявление экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая резко высказалась о тех слугах народа, которые поддерживают инициативу денонсировать Стамбульскую конвенцию. По ее мнению, это признак того, что они "попали под влияние путинской пропаганды".

Миелавс вырвался из «логова латвийских русских» к движению Херманиса. А Точсу немного тошно (1)

«Никому другому, а мне когда-то хватило мужества с пальмовой ветвью в руке пойти в "логово латвийских русских" с надеждой, что песня и слово помогут сделать их лояльными к стране, в которой они живут», — с таким заявлением выступил в социальной сети Facebook известный латышский певец и композитор Айнарс Миелавс.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз (1)

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

