Летние шины на обледенелой дороге уже убили 11-ти летнего мальчика

«На прошлой неделе утром в нескольких местах температура опускалась до -6, -7 градусов, дороги покрылись льдом. В результате произошла авария, в которой погиб 11-летний пассажир. Причина — летние шины на обледенелом покрытии», — рассказал представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

По его словам, чтобы избежать подобных трагедий, водителям стоит как можно скорее заменить летние шины на зимние.

CSDD напоминает, что шипованные шины разрешены с 1 октября по 1 мая, но их необходимо устанавливать на все колёса.

Особое внимание следует обратить на маркировку шин.

«С этого сезона шины должны быть не только с обозначением M+S, но и с символом “гора со снежинкой”. Такие шины проходят специальные тесты на снегу и льду и гарантируют сцепление и безопасность», — подчеркнул Малмейстерс.

Минимальная глубина протектора зимних шин для легковых автомобилей — 4 мм, однако для надёжного сцепления рекомендуется 6 мм.

«Четыре миллиметра — минимальный предел, но реально безопасное значение — шесть. У новых шин протектор достигает 8–9 мм», — отметил представитель CSDD.

Водителям советуют быть внимательными и планировать поездки: «Нужно ездить с головой, выезжать чуть раньше, быть сосредоточенным. На скользкой дороге тормозной путь увеличивается в три раза, поэтому дистанция и плавность манёвров — критически важны».

CSDD также напоминает о чистоте фар и правильной регулировке света, а противотуманки следует включать только при плохой видимости. Пешеходам в тёмное время суток рекомендуется носить светоотражающие элементы.

По словам Малмейстерса, сознательность участников дорожного движения растёт, но безопасность зависит от личной ответственности.

«Полиция не может приставить инспектора к каждому водителю — каждый должен сам подумать о своей безопасности».

В Риге сезон «переобувания шин» традиционно начинается уже в октябре. По данным автомастерских, стоимость монтажа и балансировки четырёх колёс зависит от размера дисков:

• R13–R16 — 35–40 евро

• R17–R18 — 45–50 евро

• R19–R21 — 50–60 евро и выше.

Отдельная операция по смене одного колеса стоит 3–5 евро.Эксперты напоминают: большинство латвийских водителей откладывают замену шин до последнего, из-за чего в ноябре традиционно образуются очереди.