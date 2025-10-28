Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Летние шины на обледенелой дороге уже убили 11-ти летнего мальчика

Редакция PRESS 28 октября, 2025 13:49

Важно 0 комментариев

Хотя использование зимних шин в Латвии обязательно с 1 декабря по 1 марта, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) призывает водителей не ждать официальной даты и уже сейчас подготовить автомобили к зиме. Осенью дороги по утрам всё чаще покрываются льдом, что уже приводит к трагедиям, сообщает Латвийское радио 4.

«На прошлой неделе утром в нескольких местах температура опускалась до -6, -7 градусов, дороги покрылись льдом. В результате произошла авария, в которой погиб 11-летний пассажир. Причина — летние шины на обледенелом покрытии», — рассказал представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс.

По его словам, чтобы избежать подобных трагедий, водителям стоит как можно скорее заменить летние шины на зимние.
CSDD напоминает, что шипованные шины разрешены с 1 октября по 1 мая, но их необходимо устанавливать на все колёса.

Особое внимание следует обратить на маркировку шин.

«С этого сезона шины должны быть не только с обозначением M+S, но и с символом “гора со снежинкой”. Такие шины проходят специальные тесты на снегу и льду и гарантируют сцепление и безопасность», — подчеркнул Малмейстерс.

Минимальная глубина протектора зимних шин для легковых автомобилей — 4 мм, однако для надёжного сцепления рекомендуется 6 мм.

«Четыре миллиметра — минимальный предел, но реально безопасное значение — шесть. У новых шин протектор достигает 8–9 мм», — отметил представитель CSDD.

Водителям советуют быть внимательными и планировать поездки: «Нужно ездить с головой, выезжать чуть раньше, быть сосредоточенным. На скользкой дороге тормозной путь увеличивается в три раза, поэтому дистанция и плавность манёвров — критически важны».

CSDD также напоминает о чистоте фар и правильной регулировке света, а противотуманки следует включать только при плохой видимости. Пешеходам в тёмное время суток рекомендуется носить светоотражающие элементы.

По словам Малмейстерса, сознательность участников дорожного движения растёт, но безопасность зависит от личной ответственности.

«Полиция не может приставить инспектора к каждому водителю — каждый должен сам подумать о своей безопасности».
В Риге сезон «переобувания шин» традиционно начинается уже в октябре. По данным автомастерских, стоимость монтажа и балансировки четырёх колёс зависит от размера дисков:

• R13–R16 — 35–40 евро
• R17–R18 — 45–50 евро
• R19–R21 — 50–60 евро и выше.

Отдельная операция по смене одного колеса стоит 3–5 евро.Эксперты напоминают: большинство латвийских водителей откладывают замену шин до последнего, из-за чего в ноябре традиционно образуются очереди.

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

