«К политике не подпускать на пять выстрелов»: Винькеле осадила Эглитиса

Редакция PRESS 27 октября, 2025 17:31

Важно 0 комментариев

После публичных высказываний бывшего министра благосостояния и нынешнего члена партии «Новая консервативная» Гатиса Эглитиса в адрес министра иностранных дел Байбы Бражи, его резко осадила бывшая министр здравоохранения Илзе Винькеле. Острая перепалка произошла на платформе “X”.

Эглитиса раскритиковал Браже в связи со Стамбульской конвенцией:

«Оскорбление партий со стороны министра иностранных дел в контексте Стамбульской [конвенции] — это неуважение к демократическим процессам в стране. В политике нужно уметь сохранять самообладание и уважение к различию мнений».

На это Винькеле ответила крайне жёстко:

«Ты это говоришь? Все зеркала вокруг тебя разбились? Никогда не забуду твои комментарии о семейных проблемах со здоровьем одного коллеги — привет от Мары! Таких, как ты, нужно держать от политики на расстоянии пяти выстрелов. А уж о банковском обслуживании вообще молчу. Подлец и мерзавец».

Другие комментаторы также не остались в стороне. Например, писатель и публицист Отто Озолс отметил, что министр иностранных дел должна обладать самообладанием, внимательностью и дипломатичностью. По его мнению, эти качества имеют государственное значение.

«Если министр не обладает этими качествами, значит, она не соответствует столь важной должности», — считает Озолс.

Что сказали другие пользователи:

«Представители другой стороны тоже агрессивны и несдержанны. Не стоит заглушать чужое мнение. Если уж говорим о разнообразии, то пусть будет разнообразие».
«Она ведь не избранный политик, а случайно найденная со стороны персона».
«А как насчёт того, что премьер-министра называли “дамой из борделя”, “порнозвездой из леса”, “шлюхой”... Это, значит, нормально, да? Или, как говорят на языке ваших спонсоров, “это другое”?»
«Вот уж где мы видим уважение со стороны оппозиции! Все популисты этой страны демонстрируют неуважение к различию мнений и проблемы с профессиональной коммуникацией. Taste your own medicine (попробуй собственное лекарство). :)»

Обновлено: 22:50 27.10.2025
«А он мне такой: «Здороваться не учили!!!» Рассказ пассажирки о прерванной поездке на такси Bolt

На сайте «Facebook» женщина по имени Ксения разместила возмущенный пост, который вызвал бурную дискуссию в социальной сети, пишет "Неаткарига". «В Интернете ходит много ужасающих историй о водителях такси «Bolt». Настала и моя очередь», — начинает свой рассказ о пережитом возмущенная клиентка.

Домбрава услышал, что его партию называют «нациками», и жутко оскорбился

Адвокат Янис Зелменис в передаче «Пресс-клуб» на телеканале TV24 назвал Национальный союз «нациками». Депутат 14-го Сейма Янис Домбрава (Нацобъединение) не остался в долгу и ответил на это, пишет "Неаткарига".

Вот это прорыв! МИД ЛР готов укреплять диалог с Бангладешем и Доминиканой

Латвия готова укреплять политический диалог и сотрудничество с Доминиканской Республикой и Бангладеш, подчеркнул заместитель государственного секретаря, политический директор Министерства иностранных дел (МИД) Иварс Ласис.

“Мы перешли на e-счета, чтобы и за это доплачивать?” — журналистку возмутила практика Рижской думы

Журналистка и ведущая TV24 Анита Даукште рассказала в Facebook, что получила через портал latvija.lv уведомление о платеже за принудительную аренду земли, где отдельной строкой указаны «издержки за подготовку платёжного уведомления / счёта — 4,85 евро в год».

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

«Радоваться чему-то столь жалкому?» Ашараденс возмутил общественность

«Цифровая граница выглядит впечатляюще — первый участок в 8 км уже работает, а к концу года будет действовать 150 км. Цифровизация на границе означает полноценное круглосуточное наблюдение 24/7 и оперативное реагирование»: министр финансов Арвилс Ашераденс 25 октября сообщил в сети “X”. Запись была дополнена несколькими фотографиями. Однако общественность не проявила особого восторга по поводу увиденного…

Закрытие границы может стоить десятки миллионов евро: Литва

Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (ITLA) говорит, что в связи с закрытием Литвой границы с Белоруссией будет нарушена цепочка транспортной логистики, а убытки могут составить десятки миллионов евро.

