«К политике не подпускать на пять выстрелов»: Винькеле осадила Эглитиса

Эглитиса раскритиковал Браже в связи со Стамбульской конвенцией:

«Оскорбление партий со стороны министра иностранных дел в контексте Стамбульской [конвенции] — это неуважение к демократическим процессам в стране. В политике нужно уметь сохранять самообладание и уважение к различию мнений».

На это Винькеле ответила крайне жёстко:

«Ты это говоришь? Все зеркала вокруг тебя разбились? Никогда не забуду твои комментарии о семейных проблемах со здоровьем одного коллеги — привет от Мары! Таких, как ты, нужно держать от политики на расстоянии пяти выстрелов. А уж о банковском обслуживании вообще молчу. Подлец и мерзавец».

Другие комментаторы также не остались в стороне. Например, писатель и публицист Отто Озолс отметил, что министр иностранных дел должна обладать самообладанием, внимательностью и дипломатичностью. По его мнению, эти качества имеют государственное значение.

«Если министр не обладает этими качествами, значит, она не соответствует столь важной должности», — считает Озолс.

Что сказали другие пользователи:

«Представители другой стороны тоже агрессивны и несдержанны. Не стоит заглушать чужое мнение. Если уж говорим о разнообразии, то пусть будет разнообразие».

«Она ведь не избранный политик, а случайно найденная со стороны персона».

«А как насчёт того, что премьер-министра называли “дамой из борделя”, “порнозвездой из леса”, “шлюхой”... Это, значит, нормально, да? Или, как говорят на языке ваших спонсоров, “это другое”?»

«Вот уж где мы видим уважение со стороны оппозиции! Все популисты этой страны демонстрируют неуважение к различию мнений и проблемы с профессиональной коммуникацией. Taste your own medicine (попробуй собственное лекарство). :)»