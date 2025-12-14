Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лучше поздно, чем никогда? Репше признал приватизационные сертификаты ошибкой (3)

Редакция PRESS 14 декабря, 2025 09:14

Важно 3 комментариев

В цикле интервью Latvija 2035 экс-политик Андрей Пантелеев побеседовал с бывшим главой Банка Латвии и бывшим премьером Эйнарсом Репше.

Когда зашёл разговор о 90-х и возник вопрос, что можно было сделать иначе, Репше дал ответы, которые вполне можно назвать самокритичными. Он считает, что нужно было делать больше для стимулирования развития национальной промышленности. Нужно было сохранить больше производства, особенно пищевой промышленности, именно в руках латышей. Это, правда, слегка противоречит его тогдашнему убеждению, что свободный рынок всё расставит по местам без вмешательства со стороны государства, на что тогда и полагались правительства, резко внедряя капитализм.

Ошибкой Репше считает и приватизационные сертификаты - идея была хороша, но исход плох. "Поначалу некоторые добились того, что за сертификаты ничего нельзя было приобрести, они были малоценными. Потом эти же люди массово их скупали и вследствие этого появились ценные объекты приватизации. Это позволило сконцентрировать большие богатства в руках немногих, создать местных олигархов", - заявил он.

Шла речь в интервью и о крахе банка Baltija. Экс-премьер признал, что это была цена решения создавать местный банковский сектор (а не только филиалы зарубежных банков), а также результат нехватки опыта и недобросовестности: "Если смотреть в зеркало заднего вида, то все умные".

Говоря о нынешней политике, Репше критикует её осторожно, поскольку тех, кто у власти сейчас, он считает своими "политическими внуками". "Новое единство" выросло из основанной им партии "Новое время", а Нацобъединение - преемница ДННЛ, основанного Репше совместно с Эдуардом Берклавсом.

Репше считает, что парламент представляет собой зеркало общества, поэтому он больше сосредоточен на предложении идей, поскольку именно нехватка идей для трансформации и роста очевидна: "Мы слишком увлечены буднями и забываем о великих вопросах".

Не обошлось и без советов, как нам обустроить Латвию. Репше, в частности, предлагает выдвинуть для Латвии национальные цели на следующее десятилетие, приводя в пример Лунную программу США при Кеннеди: такие цели мобилизуют.

Идей у экс-премьера много. В частности, он предлагает объявить государственный конкурс с большой премией для частного сектора - например, за разработку технологий антидронового роя, это был бы хорошо экспортируемый товар. В образовании - выдвинуть цель создать не больше, не меньше как самую лучшую систему образования в странах Балтии или даже в Европе, переориентируя её соответственно изменениям, вызванным развитием ИИ. В энергетике - обеспечить всех потребителей дешёвой электроэнергией.

Для достижения этих великих целей необходимы изменения в организации работы правительства. Сейчас, по мнению Репше, на повестке дня Кабмина - десятки мелочей и технических исправлений, министры не в состоянии во всё это углубляться, поэтому голосуют механически. Вместо этого на заседаниях правительства нужно было бы рассматривать два-три концептуальных вопроса, в которые министры могли бы как следует углубиться. Такая практика, по словам экс-премьера, внедрена в Эстонии. В Латвии же вместо больших вопросов доминирует мелочёвка - например, споры о Стамбульской конвенции, хотя существует множество гораздо более важных проблем.

Репше рассказал, что предлагал свои идеи государственным мужам, но после слов признательности, как правило, вместо ответа была тишина. На вопрос, готов ли он вернуться в политику, был дан ответ: "Я не хочу быть кем-то вроде невесты, которая всем навязывается. Но если кому-то я нужен, то известно, где меня можно найти".

