Gmail бьёт тревогу: украдены миллионы паролей. Что нужно сделать немедленно?

Редакция PRESS 28 октября, 2025 10:35

0 комментариев

Эксперты по кибербезопасности предупреждают пользователей Gmail о необходимости как можно скорее проверить свои учетные записи и сменить пароли после масштабной утечки данных, сообщает nra.lv со ссылкой на Mirror.

После масштабной утечки данных было выпущено срочное предупреждение.

Утечка данных 183 миллионов пользователей Gmail, по словам эксперта, «поступала отовсюду, откуда только можно представить», но при этом содержала несколько категорий данных Google. В их числе адреса электронной почты, пароли и веб-сайты, на которых они были введены. В общей сложности было украдено около 3,5 терабайт данных.

Эксперт по кибербезопасности предупредил, что в результате взлома пользователям потребуется предпринять ряд мер для обеспечения надёжной защиты оставшихся данных. Подробности утечки данных, осуществлённой «инфокрадами» и первоначально подтверждённой в апреле этого года, были опубликованы в базе данных «Have I Been Pwned».

В интервью Daily Mail эксперт по кибербезопасности Трой Хант заявил, что украденная информация затронула «всех поставщиков электронной почты», но добавил, что Gmail сыграл «главную роль».

Он сказал: «У всех основных провайдеров есть адреса электронной почты. Они берутся из самых разных мест, но Gmail всегда остаётся одним из главных индикаторов».

Представитель Google сообщил Forbes, что риск утечки данных можно снизить, внеся некоторые изменения с использованием инструментов, которые компания уже предлагает.

Он сказал: «Пользователи могут защитить себя, включив двухэтапную аутентификацию и используя ключи доступа как более простую и надежную альтернативу паролям».

Представитель добавил, что у пользователей Gmail есть еще один инструмент в арсенале, который они могут использовать, если у них есть основания полагать, что их аккаунт был взломан.

Они могут определить, получил ли кто-то доступ к их личному аккаунту, проверив страницу «Активность аккаунта» , которая покажет, использовал ли кто-то его незаконно. Представитель добавил, что лицам, которые не могут войти в систему, следует попытаться восстановить свой аккаунт, используя «страницу восстановления аккаунта».

Если вы обеспокоены тем, что ваш пароль мог быть раскрыт или просто оказался слабее, вы можете воспользоваться функцией проверки паролей Google. Эту функцию можно найти в Chrome, выбрав «Пароли и автозаполнение» в меню в правом верхнем углу, а затем нажав на страницу проверки в диспетчере паролей Google.

И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

