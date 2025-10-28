Gmail бьёт тревогу: украдены миллионы паролей. Что нужно сделать немедленно?

После масштабной утечки данных было выпущено срочное предупреждение.

Утечка данных 183 миллионов пользователей Gmail, по словам эксперта, «поступала отовсюду, откуда только можно представить», но при этом содержала несколько категорий данных Google. В их числе адреса электронной почты, пароли и веб-сайты, на которых они были введены. В общей сложности было украдено около 3,5 терабайт данных.

Эксперт по кибербезопасности предупредил, что в результате взлома пользователям потребуется предпринять ряд мер для обеспечения надёжной защиты оставшихся данных. Подробности утечки данных, осуществлённой «инфокрадами» и первоначально подтверждённой в апреле этого года, были опубликованы в базе данных «Have I Been Pwned».

В интервью Daily Mail эксперт по кибербезопасности Трой Хант заявил, что украденная информация затронула «всех поставщиков электронной почты», но добавил, что Gmail сыграл «главную роль».

Он сказал: «У всех основных провайдеров есть адреса электронной почты. Они берутся из самых разных мест, но Gmail всегда остаётся одним из главных индикаторов».

Представитель Google сообщил Forbes, что риск утечки данных можно снизить, внеся некоторые изменения с использованием инструментов, которые компания уже предлагает.

Он сказал: «Пользователи могут защитить себя, включив двухэтапную аутентификацию и используя ключи доступа как более простую и надежную альтернативу паролям».

Представитель добавил, что у пользователей Gmail есть еще один инструмент в арсенале, который они могут использовать, если у них есть основания полагать, что их аккаунт был взломан.

Они могут определить, получил ли кто-то доступ к их личному аккаунту, проверив страницу «Активность аккаунта» , которая покажет, использовал ли кто-то его незаконно. Представитель добавил, что лицам, которые не могут войти в систему, следует попытаться восстановить свой аккаунт, используя «страницу восстановления аккаунта».

Если вы обеспокоены тем, что ваш пароль мог быть раскрыт или просто оказался слабее, вы можете воспользоваться функцией проверки паролей Google. Эту функцию можно найти в Chrome, выбрав «Пароли и автозаполнение» в меню в правом верхнем углу, а затем нажав на страницу проверки в диспетчере паролей Google.