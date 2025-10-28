И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

На вопрос «Платят ли граждане в вашей стране налоги в соответствии со своими доходами и богатством?» утвердительно ответили лишь 8% латвийцев — один из самых низких показателей в ЕС.

Для сравнения, в Финляндии так ответили 38% опрошенных, в Дании — 32%, в Люксембурге — 36%, в Австрии и Германии — по 31%.

В соседних странах ситуация схожая: в Литве, Польше и Чехии доля позитивных ответов также не превышает 9%.

«В странах, где процедуры прозрачны и правила применяются ко всем одинаково, добровольная налоговая дисциплина выше», — отметил профессор экономической психологии Эрик Кирхлер из Венского университета.

Согласно исследованию, около половины респондентов (51%) считают, что налоги в их странах взимаются «в какой-то степени» справедливо. Эта позиция доминирует в 23 из 27 стран ЕС.

Однако четверть жителей ЕС (24%) убеждены, что налоги распределяются «совсем не в соответствии» с доходами и богатством граждан. Особенно критичны респонденты из Венгрии (50%), Хорватии (48%), Эстонии (47%) и Болгарии (46%).

Латвия и Литва также входят в группу стран, где недоверие к налоговой системе особенно велико — 36% жителей считают налоги полностью несправедливыми.

Эксперты объясняют различия уровнем доверия к государственным институтам и качеством публичных услуг.

«В Финляндии и Дании граждане видят реальную отдачу от налогов — качественное здравоохранение, образование, социальную поддержку. Это формирует чувство справедливости и взаимной выгоды», — подчеркнул Кирхлер.

Доктор Фабиан Каллайтнер из Мюнхенского университета отметил, что «беднейшие слои населения в Финляндии и Дании живут лучше, чем бедные в Польше или Чехии», что усиливает ощущение равенства.

Кроме того, налоги в Северной Европе проще и прозрачнее.

«Граждане имеют доступ к информации о налоговых платежах, что повышает доверие к системе», — пояснила профессор Карен Зурет-Слоане из Университета Падерборна.

В странах с низкой перераспределяющей способностью налоговой системы — таких как Эстония, Латвия и Венгрия — восприятие справедливости заметно слабее, чем в государствах с высоким уровнем социальной поддержки, например, в Австрии, Финляндии и Дании.

Исследование подчеркивает: восприятие налоговой справедливости напрямую связано с эффективностью перераспределения доходов и уровнем доверия к государству.