И большие и нечестные — почему латвийцы больше всех в Европе недовольны налогами?

28 октября, 2025 14:38

0 комментариев

Жители Северной и Западной Европы значительно чаще считают свои налоговые системы справедливыми, чем жители Восточной части ЕС. Об этом свидетельствуют данные опроса Eurobarometer 2025, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из всех стран Союза.

На вопрос «Платят ли граждане в вашей стране налоги в соответствии со своими доходами и богатством?» утвердительно ответили лишь 8% латвийцев — один из самых низких показателей в ЕС.

Для сравнения, в Финляндии так ответили 38% опрошенных, в Дании — 32%, в Люксембурге — 36%, в Австрии и Германии — по 31%.

В соседних странах ситуация схожая: в Литве, Польше и Чехии доля позитивных ответов также не превышает 9%.

«В странах, где процедуры прозрачны и правила применяются ко всем одинаково, добровольная налоговая дисциплина выше», — отметил профессор экономической психологии Эрик Кирхлер из Венского университета.

Согласно исследованию, около половины респондентов (51%) считают, что налоги в их странах взимаются «в какой-то степени» справедливо. Эта позиция доминирует в 23 из 27 стран ЕС.

Однако четверть жителей ЕС (24%) убеждены, что налоги распределяются «совсем не в соответствии» с доходами и богатством граждан. Особенно критичны респонденты из Венгрии (50%), Хорватии (48%), Эстонии (47%) и Болгарии (46%).

Латвия и Литва также входят в группу стран, где недоверие к налоговой системе особенно велико — 36% жителей считают налоги полностью несправедливыми.

Эксперты объясняют различия уровнем доверия к государственным институтам и качеством публичных услуг.

«В Финляндии и Дании граждане видят реальную отдачу от налогов — качественное здравоохранение, образование, социальную поддержку. Это формирует чувство справедливости и взаимной выгоды», — подчеркнул Кирхлер.

Доктор Фабиан Каллайтнер из Мюнхенского университета отметил, что «беднейшие слои населения в Финляндии и Дании живут лучше, чем бедные в Польше или Чехии», что усиливает ощущение равенства.

Кроме того, налоги в Северной Европе проще и прозрачнее.

«Граждане имеют доступ к информации о налоговых платежах, что повышает доверие к системе», — пояснила профессор Карен Зурет-Слоане из Университета Падерборна.

В странах с низкой перераспределяющей способностью налоговой системы — таких как Эстония, Латвия и Венгрия — восприятие справедливости заметно слабее, чем в государствах с высоким уровнем социальной поддержки, например, в Австрии, Финляндии и Дании.

Исследование подчеркивает: восприятие налоговой справедливости напрямую связано с эффективностью перераспределения доходов и уровнем доверия к государству.

Обновлено: 15:25 28.10.2025
Кильки в будущем году будет больше, а салаки меньше — так решил Евросоюз

Совет министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС утвердил новые квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2026 год. Решение предусматривает увеличение квот на вылов салаки и кильки, сообщили в Министерстве земледелия Латвии.

Изгнанные из Финляндии за непрофессионализм врачи легально работают в Латвии: Re:Baltica

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери обратится в Латвийское общество врачей (LĀB) с просьбой проверить знания двух врачей — Татьяны Рыбаковой и Руты Лейкумы, — поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, сообщил в понедельник Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.

Новинки следующего года: что подешевеет — что подорожает?

Что принесет следующий год: послабление в налогах, рост пенсий и пособий - или рост цен и, как обещали, все-таки придется потуже затянуть пояса? Продолжаем знакомить читателей с отдельными аспектами бюджета, которые напрямую затрагивают интересы (а точнее - доходы) латвийцев...

Ride оштрафовали на 10 тыс. евро — цена работы вопреки запрету со 2 октября

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал оператора проката электровелосипедов Ride Mobility на 10 тысяч евро за несоблюдение требований прекратить оказание небезопасных услуг. Нарушение произошло 2 октября, когда компания продолжала работу вопреки официальному запрету, сообщили в PTAC.

В Лиепайской тюрьме хватит места лишь трети латвийских заключенных, куда деваться остальным?

Многие проблемы латвийской пенитенциарной системы надеются искоренить с открытием нового Лиепайского тюрьмы, но места там хватит лишь для трети всех заключённых. Остальным придётся продолжать жизнь в старых учреждениях, где годами фиксируются различные нарушения.

Бюро омбудсмена получит 3,43 миллиона евро, на NEPLP — 4,07 миллионов евро: в Сейме определяют приоритеты

В 2026 году Бюро омбудсмена Латвии не будет заказывать новые исследования, чтобы сократить расходы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы. Об этом заявила омбудсмен Карина Палкова на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

