“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

«То, что произошло, не должно было случиться. Но случившееся показывает, насколько велика агрессия в нашей среде — против животных, против друг друга», — подчеркнул президент.

Ринкевичс сообщил, что сразу после инцидента его советники связались с хозяином собак Модрисом Коноваловым и с руководством Баусской самоуправы. Он призвал провести объективное расследование и наказать виновных.

«Нужно чёткое, прозрачное расследование, и ответственные должны понести наказание. Но как общество мы должны остановиться и задуматься — что мы делаем, что пишем, как ведём себя каждый день», — сказал он.

Расследование ведётся после того, как в округе Брунава были застрелены три собаки, включая щенка. Инцидент вызвал общественное возмущение: десятки жителей Бауски вышли на акцию протеста, требуя реального тюремного наказания для виновных.

На портале ManaBalss.lv запущен сбор подписей за поправки в Гражданский закон Латвии, чтобы закрепить, что животные — не имущество, а живые существа. К вчерашнему дню инициативу поддержали тысячи граждан.

Президент выразил готовность поддержать законодательные изменения, ужесточающие защиту животных и правила обращения с оружием.

«Если Сейм решит ввести строже меры для защиты животных или ужесточить правила обращения с оружием, такие поправки получат мою поддержку», — заявил Ринкевичс.

Трагедия в Баусском крае вновь открыла дискуссию о жестокости, равнодушии и готовности общества реагировать на насилие — не только в отношении животных, но и в повседневных человеческих взаимоотношениях.