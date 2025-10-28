Приехали за три часа до вылета и не попали на рейс. Что случилось в Рижском аэропорту?

По словам одной из туристок, они спокойно прошли досмотр, купили еду и сели у своих ворот, наблюдая за другими пассажирами. «Мы пришли заранее, всё шло идеально. Рядом было много людей, но никто не спешил. На экране не мигало “последний вызов”, в громкоговоритель ничего не объявляли. Мы решили просто подождать», — рассказала она.

Когда женщины наконец подошли к выходу, сотрудник Ryanair заявил, что “посадка окончена”, хотя за стеклом пассажиры всё ещё стояли в очереди у трапа.

«Мы сказали, что люди даже не в самолёте. Но сотрудник пожал плечами и сказал: “Вы сами виноваты. Надо было стоять, как все”. Он добавил, что компания не делает объявлений через громкоговоритель», — рассказала пассажирка.

По её словам, у других ворот Ryanair объявления всё же звучали.

«Они видели нас сидящими в зале, знали, что наши посадочные талоны не сканированы, но ничего не сделали. Просто ждали, пока мы сами подойдём — и потом сказали, что поздно», — возмутилась эстонка.

Женщины наблюдали из окна, как их самолёт готовится к вылету. «Самое странное, что пассажиры всё ещё стояли у трапа, а мы уже были “опоздавшими”. Это было ощущение полной бессмысленности — видеть свой самолёт и не иметь права войти».

Путешественницам пришлось покупать новые билеты и ждать следующего рейса.,

«Теперь я не буду смотреть свысока на людей, которые стоят у ворот задолго до посадки. Наоборот, встану рядом», — подытожила пострадавшая.

Инцидент вызвал дискуссию в соцсетях: пользователи указывают, что Ryanair регулярно экономит на обслуживании и уведомлениях, а в Рижском аэропорту посадка нередко проходит без объявлений.

Пассажиры отмечают, что отсутствие аудиоинформации создаёт путаницу, особенно для иностранных путешественников. Представители аэропорта пока не комментировали инцидент